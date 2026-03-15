Durante la temporada de impuestos en Estados Unidos, no solo se intensifica el trabajo de los contribuyentes, sino también la actividad de los estafadores, que buscan aprovecharse de quienes deben presentar su declaración anual. En estos meses proliferan falsas ofertas de ayuda para “maximizar el reembolso” o “evitar problemas con el IRS”, que en realidad buscan robar datos personales y financieros de los declarantes. Ante este panorama, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) dio a conocer un listado con las doce estafas más frecuentes, con el objetivo de que los contribuyentes las identifiquen a tiempo y no caigan en manos de estos delincuentes.

A través de la campaña “Los doce fraudes más comunes”, esta oficina del Departamento de Tesoro busca educar a los contribuyentes sobre las estafas de robo de identidad y otras formas de fraude, especialmente durante la temporada de presentación de declaraciones, ya que ponen en riesgo su información fiscal y financiera.

“(…) Recordar a todos que deben mantenerse alerta y estar atentos a las estafas, ya que los delincuentes adaptan constantemente sus tácticas para aprovecharse de los contribuyentes honestos”, señaló Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS.

Las estafas más comunes que usan tu miedo al IRS para robarte (Crédito: Imagen creada por Grupo El Comercio usando la IA de Gemini)

LAS 12 ESTAFAS FISCALES MÁS COMUNES ESTE 2026

A continuación, las doce estafas más peligrosas de 2026 explicadas por el IRS:

1. Suplantación de identidad del IRS por correo electrónico y SMS (phishing + smishing)

Los estafadores envían correos electrónicos, mensajes directos y SMS que parecen provenir del IRS, a menudo utilizando lenguaje alarmante y códigos QR que dirigen a los contribuyentes a sitios web falsos del IRS para “verificar” cuentas, ingresar información personal o solicitar reembolsos.

Si recibes un mensaje o correo sospechoso alarmante, no hagas clic en enlaces ni abras archivos adjuntos; si lo haces, puedes instalar un software malicioso de forma encubierta que se instalará en tu dispositivo personal e impedirá potencialmente el acceso a tus archivos o información personal.

2. Suplantación de identidad del IRS por teléfono mediante IA

Las estafas telefónicas siguen evolucionando, incluyendo llamadas que utilizan tácticas generadas por computadora y falsificación de identificador de llamadas para parecer legítimas. Por lo tanto, los contribuyentes no deben confiar en las respuestas generadas por IA a preguntas tributarias complejas y deben verificar cualquier cálculo o información proporcionada por inteligencia artificial.

“El IRS recuerda a los contribuyentes que generalmente se comunica primero con ellos por correo y no deja mensajes pregrabados urgentes ni amenazantes, tampoco llama para exigir pagos inmediatos ni amenaza con arresto”, precisa en su sitio web.

3. Organizaciones benéficas falsas

Los estafadores suelen aprovecharse de tragedias y desastres para crear organizaciones benéficas falsas para recaudar donaciones e información personal. El IRS está comprometido a impedir que las organizaciones sin fines de lucro fraudulentas se aprovechen de los contribuyentes estadounidenses.

Recuerda que los contribuyentes que donan dinero o bienes a una organización benéfica pueden reclamar una deducción en su declaración de impuestos federal si detallan sus deducciones, pero las donaciones caritativas solo cuentan si se destinan a una organización exenta de impuestos reconocida por el IRS.

4. Asesoramiento fiscal engañoso en redes sociales

Los llamados “trucos fiscales” que se hacen virales en internet pueden llevar a que los contribuyentes incluyan datos falsos en sus declaraciones o soliciten créditos tributarios que no les corresponden, lo que termina provocando demoras en los reembolsos, revisiones del IRS, sanciones económicas o incluso problemas más graves.

La agencia ha reiterado que la desinformación y los contenidos inexactos que circulan en redes sociales son un factor clave en el aumento de las estafas relacionadas con impuestos.

5. Robo de identidad relacionado con el acceso a la cuenta en línea del IRS

Los estafadores pueden usar datos personales robados para intentar entrar sin autorización a la cuenta en línea del IRS de un contribuyente o hacerse pasar por “ayudantes” mientras se crea el usuario para obtener información confidencial. Por ello, los contribuyentes deben abrir su cuenta únicamente desde el sitio oficial IRS.gov y no confiar en extraños que ofrezcan ayuda sin que se les haya solicitado.

Vale recordar que la propia agencia brinda instrucciones oficiales para crear y proteger estas cuentas de manera segura.

6. Reclamaciones abusivas de ganancias de capital a largo plazo no distribuidas

El IRS ha observado un incremento en el uso indebido del Formulario 2439. Este documento permite a los accionistas de ciertos fondos de inversión o fideicomisos de bienes raíces solicitar un crédito reembolsable por los impuestos pagados sobre ganancias de capital que no se distribuyeron.

Los fraudes detectados incluyen créditos del Formulario 2439 inflados o completamente falsos, incluso vinculados a entidades que no son verdaderos fondos de inversión ni fideicomisos inmobiliarios. La agencia también ha encontrado reclamaciones ficticias asociadas, de forma incorrecta, a organizaciones reales y legítimas. Por lo tanto, presentar este tipo de créditos indebidos puede generar retrasos en los reembolsos, auditorías, multas e incluso acciones de cobro por parte del IRS.

7. Promoción fraudulenta del “Crédito Fiscal para Trabajadores Autónomos”

Los estafadores difunden mensajes engañosos sobre un supuesto “crédito fiscal para trabajadores por cuenta propia” para convencer a la gente de presentar declaraciones con datos incorrectos y obtener reembolsos que no les corresponden. El IRS insiste en que, para saber si califican a un crédito, los contribuyentes deben guiarse por información seria y por asesores fiscales capacitados, y no por anuncios o consejos virales en redes sociales.

En muchos casos, las personas no reúnen las condiciones para acceder a estos créditos, por lo que la agencia está sometiendo a una revisión exhaustiva las solicitudes relacionadas con esta figura, de modo que quienes las presenten asumen el riesgo de enfrentar problemas con la autoridad fiscal.

8. Preparadores fantasma

Un preparador fantasma prepara una declaración, pero se niega a firmarla o a incluir un Número de Identificación Tributaria del Preparador (PTIN). Cuando un preparador se niega a firmar o a proporcionar un PTIN, es una señal de alerta importante.

El IRS insta a los contribuyentes a evitar a los preparadores que se niegan a firmar la declaración y a buscar ayuda de confianza. Recuerda que nunca debes firmar una declaración en blanco o incompleta.

9. Esquemas de donaciones caritativas no monetarias

Algunos esquemas implican valoraciones infladas de bienes donados mediante servidumbres de conservación sindicadas u obras de arte. Los promotores suelen prometer eliminar o reducir sustancialmente la obligación tributaria.

El IRS advierte a los contribuyentes – en su sitio web – que no presenten declaraciones con información inventada y les recuerda que puede retener los reembolsos mientras verifica las reclamaciones.

10. Esquemas de retención inflada

Los estafadores incitan a los contribuyentes a inflar los montos de retención (a veces denominados “otras retenciones”) para simular un reembolso mayor al declarar ingresos nulos o mínimos en formularios incorrectos. Esto lleva a que el IRS demore el procesamiento mientras verifica los salarios y las retenciones con registros de terceros. Ten en cuenta que las declaraciones inexactas pueden acarrear sanciones y medidas coercitivas.

“Existen múltiples variantes del esquema de crédito de retención sobreestimado, incluidas aquellas que involucran los Formularios W-2 y W-2G; los Formularios 1099-R, 1099-NEC, 1099-DIV, 1099-OID y 1099-B, así como el Dividendo del Fondo Permanente de Alaska, el Anexo K-1 con Retención Informada y la Fuente No Especificada de Crédito de Retención Reclamada”, menciona en si sitio web.

11. Campañas de spear-phishing y malware dirigidas a profesionales tributarios

Los asesores fiscales y las firmas de impuestos siguen siendo objetivo de correos en apariencia legítimos de “nuevos clientes” o de “solicitud de documentos”, que en realidad incluyen enlaces o archivos adjuntos maliciosos diseñados para robar información de los contribuyentes o infiltrarse en los sistemas. Por ello, el IRS y la Cumbre de Seguridad recomiendan a los preparadores mantener una vigilancia constante y fortalecer sus protocolos de protección de datos.

Tanto empresas como particulares, incluidos los profesionales tributarios, deben actuar con cautela y analizar cualquier petición inusual antes de compartir datos sensibles o responder un mensaje. Son señales de alerta las solicitudes inesperadas de información confidencial, direcciones de correo que no coinciden o resultan desconocidas, presiones para hacer pagos urgentes o enlaces que llevan a páginas que no son claramente del IRS. Además, cuando los delincuentes logran entrar en una cuenta de correo pirateada, pueden reutilizar mensajes auténticos enviados anteriormente al asesor fiscal, lo que hace que el engaño sea aún más difícil de detectar.

12. Marketing agresivo o engañoso del programa Oferta de Transacción (OIC, por sus siglas en inglés).

El programa OIC puede ayudar a ciertos contribuyentes elegibles a resolver sus deudas tributarias cuando no pueden pagarlas en su totalidad, pero las empresas que ofrecen OIC suelen prometer resultados excesivos y cobrar tarifas elevadas a contribuyentes que no cumplen con los requisitos.

Los contribuyentes pueden verificar su elegibilidad utilizando las herramientas gratuitas del IRS para evitar tácticas de venta agresivas.

¿DE QUÉ MANERA PROTEGERSE Y QUÉ HACER SI RECIBE UN MENSAJE O UNA LLAMADA SOSPECHOSA?

Cuatro recomendaciones si los estafadores te contactan: