Si bien millones de contribuyentes ya cumplieron con la presentación de su declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), todavía hay muchas personas que no lo han hecho, ya sea por falta de organización, de información o por descuido. La fecha límite del 15 de abril se acerca y, aun así, algunos apenas comienzan a buscar recibos, formularios y comprobantes de ingresos, mientras que otros prefieren dejar todo para el final confiando en que les dará tiempo. Ahora bien, si por exceso de confianza se te pasa la fecha y no presentas tu declaración, podrías enfrentar multas e intereses que afecten tu economía. Por ello, es importante conocer qué alternativas existen para evitar o disminuir estas sanciones y qué pasos puedes tomar para cumplir con el IRS sin afectar de más tu bolsillo.

A medida que se acerca el 15 de abril, muchos contribuyentes todavía no declaran y se arriesgan a multas; conocer las prórrogas y planes de pago puede marcar la diferencia (Foto: Freepik)

¿QUÉ OCURRE SI NO PRESENTAS A TIEMPO TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

Si no presentas tu declaración de impuestos a tiempo y debías dinero al IRS, te expones a multas, intereses y, si dejas pasar mucho tiempo, a medidas de cobro más agresivas.

¿De cuánto es la multa?

Por no presentar tu declaración hasta la fecha límite (o de la prórroga), el IRS te aplicará una multa estándar del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso, hasta un máximo del 25% del saldo pendiente.

Esa multa puede ser menor, siempre y cuando presentes una declaración o si obtienes una prórroga; en estos casos el monto a pagar por lo adeudado será del 0.5%.

“La multa por no presentar la declaración puede ser significativamente mayor que la penalización por no pagar impuestos”, advierte el IRS en su información oficial para contribuyentes.

¿Qué ocurre si pasa mucho tiempo sin presentar tu declaración?

Si dejas de presentar varios años, el IRS puede elaborar una “declaración sustitutiva” usando la información que tiene sobre tus ingresos, normalmente sin considerar deducciones o créditos a tu favor.

Con el tiempo también podrías enfrentar acciones de cobro, como embargos de salario o de cuentas bancarias, y notificaciones de cobro frecuentes.

Presentar tarde tus impuestos puede costarte caro en multas e intereses, pero pedir una extensión y negociar un plan de pagos con el IRS puede ayudarte a evitar el peor escenario (Foto referencial: Freepik)

LAS OPCIONES QUE HAY PARA EVITAR MULTAS

Si te das cuenta de que no llegarás a la fecha límite, lo clave es pedir más tiempo para presentar tu declaración y, en paralelo, pagar lo que puedas del impuesto estimado para reducir multas e intereses.

Si aún no vence el plazo

Solicita una prórroga automática con el Formulario 4868. Te da hasta seis meses más (generalmente hasta el 15 de octubre) para enviar tu declaración.

Recuerda que la prórroga es solo para declarar; por lo tanto, debes estimar y pagar tus impuestos antes del 15 de abril para evitar o reducir la multa por no pagar e intereses.

Si ya se te pasó el 15 de abril

Presenta la declaración lo antes posible, incluso si no puedes pagar todo; así frenas la multa por no presentar, que es la más costosa.

Paga todo lo que puedas y, si hace falta, solicita un plan de pagos o ayuda para alivio de multas (primera vez o “causa razonable”) con el IRS.