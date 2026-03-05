La temporada de presentación de impuestos comenzó el 26 de enero, pero muchas personas todavía no han enviado su declaración del año fiscal 2025. Si vives en California, tendrás que reportar tus ingresos de 2025 tanto ante el IRS (impuestos federales) como ante el Franchise Tax Board (impuestos estatales). En la mayoría de los casos, el plazo para presentar vence el 15 de abril de 2026; y si aún no tienes claro cómo hacerlo, en esta nota te guiamos paso a paso con toda la información que necesitas, así que sigue leyendo con atención.

No importa si trabajas como empleado o por tu cuenta, de todas maneras debes declarar tus impuestos (Foto referencial: Freepik)

TODO LO QUE DEBES SABER PARA DECLARAR TUS IMPUESTOS EN CALIFORNIA ESTE 2026

Lo primero que debes tener en cuenta son las fechas clave para que puedas guiarte en esta temporada de impuestos:

Fechas clave

Inicio de la temporada de impuestos: lunes 26 de enero de 2026

lunes 26 de enero de 2026 Fecha límite de la temporada de impuestos: miércoles 15 de abril de 2026

miércoles 15 de abril de 2026 Expats (a quienes viven fuera de EE.UU.): extensión automática para presentar su declaración hasta el 15 de junio de 2026, pero el pago igual vence el 15 de abril.

extensión automática para presentar su declaración hasta el 15 de junio de 2026, pero el pago igual vence el 15 de abril. ​Extensión formal: para quienes piden prórroga, normalmente pueden presentar sus declaraciones hasta el 15 de octubre de 2026. Pero ten en cuenta que mientras más tarden en hacerlo, su reembolso también se retrasará.

¿Quiénes deben presentar su declaración de impuestos?

A nivel federal: normalmente si tu ingreso bruto de 2025 es al menos igual a tu deducción estándar anual o si tuviste ingresos sujetos a impuestos especiales (por ejemplo, trabajo por cuenta propia). Entonces, ¿quiénes deben hacerlo?

La mayoría de los ciudadanos y residentes permanentes que trabajan en EE.UU. y superan ciertos montos de ingreso al año, además de algunas personas con situaciones especiales como trabajo por cuenta propia.

Si tus ingresos anuales superan el límite de tu categoría (soltero, casado en conjunto, cabeza de familia, etc.), tienes que presentar la declaración federal, precisa el IRS.

Si ganaste US$400 o más de trabajo por cuenta propia en el año, estás obligado a declarar, aunque tus otros ingresos sean bajos.

Otras situaciones que te obligan a declarar: si debes impuestos especiales, si adeudas parte de créditos de salud o si recibiste ciertos tipos de ingresos (como distribuciones de cuentas de retiro).

Hay algunos casos en los que conviene declarar, a pesar que no sea obligatorio:

Si te retuvieron impuestos de tu cheque y podrías recibir un reembolso.

Si calificas para créditos reembolsables (Crédito por Ingreso del Trabajo, Crédito Tributario por Hijos, etc.), que solo se obtienen declarando.

En California: debes presentar si superas ciertos umbrales de ingreso, eres residente parcial, te hicieron retenciones, o quieres reclamar reembolsos o créditos como el CalEITC, aunque tus ingresos sean bajos.

¿Qué documentos se presentan?

Datos personales: número de Seguro Social o ITIN personal, de tu cónyuge e hijos, dirección actual y datos de tu cuenta bancaria si quieres depósito directo.

número de Seguro Social o ITIN personal, de tu cónyuge e hijos, dirección actual y datos de tu cuenta bancaria si quieres depósito directo. Comprobantes de ingresos: formularios W‑2 (empleo), 1099‑NEC o 1099‑K (trabajo independiente, plataformas), 1099‑INT/1099‑DIV (bancos e inversiones), entre otros.

¿Qué formularios básicos se usan?

Para la mayoría de las personas empleadas o con ingresos típicos, los formularios son bastante estándar.

A nivel federal: el Formulario 1040 (o 1040‑SR para algunos mayores de 65 años), al que se pueden añadir anexos si tienes deducciones o créditos más complejos.

el Formulario 1040 (o 1040‑SR para algunos mayores de 65 años), al que se pueden añadir anexos si tienes deducciones o créditos más complejos. En California: el principal es el Formulario 540 para residentes, acompañado de las instrucciones y anexos de la libreta de impuesto sobre la renta personal 2025.

¿Cómo presentar la declaración de impuestos?

En línea con software o apps (por ejemplo, usando Free File si tu ingreso está debajo del límite de ese programa). Para la declaración estatal puedes usar CalFile, el sistema gratuito del Franchise Tax Board para contribuyentes elegibles con cuenta MyFTB.

Gratis con programas de voluntarios certificados por el IRS (VITA/TCE) si tienes ingresos moderados, eres mayor o necesitas ayuda en español.

​Con un preparador de impuestos (tax preparer) o contable, o enviando formularios en papel por correo al IRS.

Pasos básicos para presentar tus impuestos

Verifica si estás obligado a presentar y si te conviene hacerlo aunque no sea obligatorio (por ejemplo, para reclamar reembolsos o créditos como EITC/CalEITC). Reúne todos tus documentos de ingresos, deducciones y créditos antes de comenzar, y ten a la mano tu declaración del año anterior si la tienes. Elige cómo presentar: software, CalFile, profesional de impuestos o programa de ayuda gratuita, verificando que incluya tanto IRS como California. Ingresa tus datos personales, ingresos y posibles deducciones/créditos, siguiendo las instrucciones del 1040 y del 540 para el año 2025. Revisa los cálculos, confirma si recibirás reembolso o si debes pagar, y selecciona depósito directo o método de pago electrónico/bancario. Envía la declaración electrónicamente antes del 15 de abril de 2026 o asegúrate de que, si la mandas por correo, lleve un sello de esa fecha como máximo.

¿Qué pasa si no puedo declarar el 15 de abril?

Si no puedes pagar todo lo que adeudas hasta el 15 de abril, lo más importante es no dejar de presentar la declaración, por lo que debes acercarte al IRS para acordar cómo pagar el saldo. De esa manera evitarás la multa por “no presentar”, que es mucho más alta que la de “no pagar”. Ahora, si necesitas más tiempo para llenar la declaración, pide una prórroga, pero recuerda que el pago sigue venciendo en abril.

Aunque no puedas pagar el total, al menos envía un pago parcial, que reducirá el saldo sobre el que se calculan intereses y multas. Luego solicita un plan de pagos a corto plazo (en línea hasta 180 días) o a largo plazo (con cuotas mensuales).

¿Cómo pedir una prórroga hasta octubre?

En caso no puedas declarar en abril, solicita una prórroga hasta octubre. Para ello debes presentar el formulario 4868, a más tardar el 15 de abril. Recuerda que esta solamente extiende el tiempo para presentar la declaración (hasta el 15 de octubre), pero no amplía el plazo para pagar; por lo tanto, el impuesto debe estimarse y abonarse en abril para evitar sanciones. También puedes solicitarlo a nivel estatal.

¿Cuánto es la multa por no cumplir con la fecha límite para declarar mis impuestos?

Si no presentas tu declaración de impuestos hasta la fecha límite, te aplicarán una multa estándar del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso hasta un máximo del 25% del saldo pendiente. Esa multa puede ser menor, siempre y cuando presentes una declaración o si obtienes una prórroga; en estos casos el monto a pagar por lo adeudado será del 0.5%.

Los créditos y beneficios que podrías aprovechar

Muchos contribuyentes dejan dinero sobre la mesa por no reclamar créditos. ¡No hagas eso!

A nivel federal, el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), el Crédito Tributario por Hijos, y deducciones por educación o ahorro para jubilación pueden reducir mucho tu factura.

En California, créditos como el CalEITC y otros créditos estatales se reclaman a través del Formulario 540, y la FTB hace campañas especiales para que hogares de bajos ingresos los aprovechen.

¿Cómo evitar errores y estafas?

La temporada de impuestos también es temporada de fraudes, así que hay que estar alerta.

Las autoridades recomiendan usar únicamente portales oficiales (irs.gov y ftb.ca.gov), activar cuentas seguras como MyFTB, y desconfiar de llamadas o mensajes que amenacen con arresto inmediato por deudas.

Revisar tus datos antes de enviar (nombres, SSN/ITIN, montos y banco) reduce rechazos de la declaración y retrasos en tu reembolso.

El IRS es muy estricto al momento de procesar todo lo relacionado con la temporada de impuestos en Estados Unidos (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG, usando la IA de Gemini)

PAGO DE IMPUESTOS AL IRS VS. PAGO DE IMPUESTOS AL FRANCHISE TAX BOARD

En California, los mecanismos para pagar impuestos son separados, aunque algunos se parezcan en la práctica.

Impuestos federales: se pagan al IRS.

se pagan al IRS. Impuestos estatales de California: se pagan al Franchise Tax Board (FTB).

Cada uno tiene sus propias páginas web, formularios, direcciones postales y sistemas electrónicos, aunque ambos aceptan pagos electrónicos y cheques.

Formas típicas de pago al IRS (federales)

Pago en línea desde cuenta bancaria (Direct Pay).

Pago con tarjeta de débito o crédito a través de procesadores autorizados (con comisión).

Débito directo al presentar la declaración electrónica.

Cheque o giro enviado por correo a la dirección del IRS que corresponda (está eliminándose)

Planes de pago (acuerdos a plazos) que se solicitan directamente al IRS.

Formas típicas de pago al FTB (California)