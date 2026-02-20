El pasado 26 de enero inició la temporada de impuestos en Estados Unidos, por lo que millones de contribuyentes ya presentaron sus declaraciones con el fin de recibir sus reembolsos. Aunque necesitan ese dinero para cubrir sus gastos básicos, en muchas ocasiones su llegada puede tardar, lo que genera preocupación, sobre todo si el pago se extravió, fue robado o se destruyó. Si ese es tu caso, te contamos qué debes hacer para recuperar el monto que te asignaron.

Antes de darte a conocer cómo puedes saber dónde está tu dinero, es importante que sepas en qué estado se encuentra (declaración recibida, reembolso aprobado o reembolso enviado). El tiempo de actualización variará según estos plazos:

24 horas: después de presentar electrónicamente (e-file) una declaración del año en curso.

después de presentar electrónicamente (e-file) una declaración del año en curso. 3 o 4 días: después de presentar electrónicamente (e-file) una declaración del año anterior.

después de presentar electrónicamente (e-file) una declaración del año anterior. Cuatro semanas: después de que presentes en papel (físicamente) una declaración.

Una vez que conozcas los tiempos y progresos, la página del IRS: ¿Dónde está mi reembolso? te proporcionará una fecha personalizada de reembolso, esto se hará después que las autoridades tramiten tu declaración y aprueben que te regresan dinero.

Si perdiste o te robaron el cheque de reembolso del IRS, no entres en pánico: estos son los pasos oficiales para rastrearlo y pedir uno de reemplazo (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿DE QUÉ MANERA SABER DÓNDE ESTÁ MI REEMBOLSO?

Para hacer seguimiento a tu reembolso, ingresa a ¿Dónde está mi reembolso?, donde debes proporcionar tu número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), tu estado civil y la cantidad exacta en dólares enteros del reembolso.

Pero ¿qué pasa si el monto se extravió, fue robado o destruido? El IRS recomienda presentar una reclamación en línea con el fin de que te envíen un cheque de rembolso de reemplazo. Esto siempre y cuando pasaron más de 28 días desde que te informaron que te enviarían tu reembolso por correo.

¿Qué hacer si perdiste o te robaron el cheque de reembolso?

Si extraviaste o te robaron el cheque de reembolso, rastréalo. Para ello utiliza Dónde está mi reembolso, llama al 800-829-1954 y usa el sistema automatizado o habla con un representante llamando al 800-829-1040.

Pero si tu declaración lo presentaste en conjunto con tu pareja, no lo rastrees usando los sistemas automatizados, sino debes llamar para conversar con un representante con el fin de “iniciar el proceso o descargar y completar un Formulario 3911, Declaración del Contribuyente sobre el Reembolso”, precisa Univision.

En el caso de que tu reclamo por reembolso perdido se procesa, existen dos posibilidades:

Si el cheque no fue cobrado, lo recibirás nuevamente por otros medios. Esto se realiza una vez que se cancele el cheque original.

Si el cheque sí fue cobrado, la Oficina del Servicio Fiscal (BFS) te proporcionará un paquete de reclamación y una copia del cheque cobrado. Tras completar lo solicitado, dicha entidad revisará tu reclamo y la firma en el cheque cancelado para determinar si te emiten o no un reembolso de reemplazo. Este proceso puede llegar a demorar hasta seis semanas.