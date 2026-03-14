Mientras se acerca la fecha límite del 15 de abril para presentar la declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), muchos contribuyentes ya han cumplido con este trámite, pero otros saben que no llegarán a tiempo y consideran pedir una extensión o prórroga, aunque desconocen el procedimiento. En medio de la presión de la temporada de impuestos, la falta de documentos o las dudas sobre cómo completar la declaración, solicitar más tiempo puede ser una alternativa útil para evitar multas por presentación tardía. Si te encuentras en esta situación, no te preocupes: a continuación te explicamos, paso a paso, cómo pedir esa prórroga si estás en Texas.

Antes de explicarte paso a paso cómo pedir esa prórroga, es importante que sepas que tanto en Texas como en el resto de Estados Unidos se sigue el mismo procedimiento y que esa extensión de seis meses adicionales —hasta octubre de 2026— aplica únicamente para presentar la documentación, no para pagar los impuestos adeudados, precisa en su sitio web IRS.

Con una prórroga aprobada, tendrás hasta octubre para presentar tu declaración (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿CÓMO PEDIR AL IRS UNA EXTENSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS EN TEXAS?

A continuación, te explicamos cada uno de los pasos que debes seguir para solicitar al IRS una extensión de la declaración de impuestos en Texas. Antes de empezar, debes tener clara la fecha límite para declarar en 2026: el 15 de abril. Desde el momento en que pidas la prórroga, obtendrás seis meses adicionales (hasta mediados de octubre, aproximadamente) para presentar la declaración, pero no para pagar los impuestos adeudados.

1. Completa el Formulario 4868

El Formulario 4868, “Solicitud de Prórroga Automática para Presentar la Declaración del Impuesto sobre el Ingreso Personal de los Estados Unidos”.

2. Haz una estimación de tus impuestos

Calcula cuánto crees que vas a deber y anótalo en el formulario.

3. Envía la solicitud antes del 15 de abril por una de estas vías:

En línea, usando Free File del IRS o software de impuestos autorizado.

A través de un profesional de impuestos que presente electrónicamente por ti.

​Por correo postal, enviando el Formulario 4868 a la dirección indicada por el IRS.

4. Paga lo que debas (o una estimación) antes del 15 de abril

Aunque tengas extensión para presentar, los impuestos adeudados deben pagarse para esa fecha para evitar intereses y posibles multas. Puedes pagar por Pago Directo, tarjeta o billetera digital indicando que es “payment with extension”. No olvides guardar el comprobante de envío o la confirmación electrónica como respaldo.

Desde Texas, puedes solicitar la prórroga en línea, por correo o a través de un preparador, utilizando el Formulario 4868 del IRS (Foto: Freepik)

3 MANERAS DE OBTENER UNA PRÓRROGA

Existen tres maneras para solicitar una prórroga y llegar hasta el 15 de octubre para presentar tu declaración de impuestos, precisa el IRS.

1. Paga en línea y marca la casilla

Paga lo que adeudas usando una opción de pago en línea y marca la casilla para dar fe que estás cancelando, esto como parte de la presentación para una prórroga.

No tienes que presentar un formulario de prórroga separado.

Recibirás un número de confirmación de tu prórroga para sus registros.

2. Utiliza Free File (sin límite de ingresos para prórrogas)

Utiliza Free File del IRS para solicitar electrónicamente una prórroga automática de la declaración de impuestos.

3. Solicita una prórroga por correo

Presenta el Formulario 4868 (SP), Solicitud de Prórroga Automática para Presentar la Declaración del Impuesto sobre el Ingreso Personal de los Estados Unidos.

Estima cuánto impuesto adeudas para el año en el formulario de prórroga: resta los impuestos que ya pagaste para el año de presentación.

¿Y si te encuentras fuera de los Estados Unidos?

Puedes obtener una extensión automática de dos meses si eres ciudadano estadounidense o residente extranjero y en la fecha de vencimiento habitual de tu declaración de impuestos vives fuera del país.

¿Qué pasa si un desastre te afectó?

Puedes tener más tiempo para presentar su declaración si te viste afectado por una situación de desastre.