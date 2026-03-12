Pese a que la temporada de impuestos arrancó el 26 de enero y se prolongará hasta el 15 de abril, muchas personas no llegarán a presentar su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), ya sea por falta de dinero, errores al declarar u otros motivos. Esta situación puede traducirse en multas por incumplimiento fiscal e incluso en procesos de investigación penal. Si te ves en este panorama, no todo está perdido: hay opciones para quienes atraviesan dificultades económicas. Una de ellas es el programa Fresh Start, diseñado para ayudar a los contribuyentes a regularizar sus deudas tributarias. ¿Qué es exactamente y qué requisitos debes cumplir para acceder? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

EL PROGRAMA FRESH START DEL IRS

El programa Fresh Start fue lanzado en 2011 y tiene como objetivo facilitar que los contribuyentes paguen impuestos atrasados o pendientes. Lo hace mediante acuerdos de pago más accesibles y otras formas de alivio, ayudando a las personas a evitar medidas de cobro más severas por parte del IRS.

Entre los beneficios clave que ofrece para quienes deben impuestos al IRS son:

Posibilidad de establecer planes de pago extendidos (hasta unos 72 meses), con cuotas más manejables para saldar la deuda.

Umbral más alto para que el IRS presente un gravamen fiscal (lien): en general, no coloca automáticamente un gravamen si la deuda es menor a unos US$10,000, lo que ayuda a proteger tu historial crediticio.

Acceso más fácil a una Offer in Compromise (OIC) que permite, si calificas, liquidar la deuda por menos del monto total adeudado cuando pagar todo supondría una dificultad económica seria.

Posible reducción o eliminación de ciertas multas acumuladas, lo que puede bajar de forma importante el total a pagar.

Opción de ser clasificado como “Currently Not Collectible” (no cobrable), lo que pausa temporalmente las acciones de cobro (como embargos o retenciones de salario) mientras tu situación económica mejora.

Hay muchos contribuyentes que tienen pendientes su declaración de impuestos (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

LOS REQUISITOS PARA CALIFICAR AL PROGRAMA FRESH START

Los requisitos concretos pueden variar según la opción específica dentro de Fresh Start (plan de pagos, oferta de transacción, estatus de “no cobrable”, etc.), pero en general son:

Que debas impuestos al IRS por un monto que no sea muy alto: hasta US$50,000 o menos.

Que hayas presentado todas las declaraciones de impuestos requeridas de los últimos años; es decir, que no tengas años “sin declarar”.

Que puedas demostrar dificultad económica real: ingresos insuficientes frente a tus gastos básicos, deudas, situación laboral, etc.

Que no estés en un proceso activo de bancarrota y no tengas antecedentes de fraude fiscal intencional.

Que te comprometas a cumplir en adelante pagar a tiempo tus impuestos corrientes y respetar el acuerdo de pagos o la oferta que apruebe el IRS.

¿DE QUÉ MANERA SOLICITAR EL PROGRAMA FRESH START DEL IRS?

1. Verificar que estás al día en declaraciones

Presentar todas las declaraciones de impuestos pendientes de años anteriores.

Si falta algún año, el IRS no te aprobará ningún acuerdo.

2. Reunir tu información financiera

Ingresos (recibos de pago, estados de cuenta, beneficios).

Gastos básicos (alquiler, comida, servicios, seguros, transporte).

Deudas y activos (cuentas bancarias, autos, propiedades).

3. Elegir el tipo de alivio dentro de Fresh Start

Plan de pagos a plazos automatizado: para deudas relativamente bajas, se solicita en línea o por teléfono.

“Offer in Compromise”: ofrece pagar menos de lo que debes si de verdad no puedes cubrir el total.

Estatus “Currently Not Collectible”: el IRS reconoce que por ahora no puedes pagar.

4. Llenar los formularios del IRS que correspondan

Formulario 9465: solicitud de acuerdo de pago a plazos.

Formularios 433-A o 433-F: declaración financiera detallada.

Formulario 656: para una Offer in Compromise.

5. Enviar la solicitud y dar seguimiento