Si bien millones de personas ya han presentado su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), aún faltan muchas por hacerlo, quizá porque están esperando hasta el último momento, por desconocimiento o por diversos factores personales y económicos. En un estado como Florida, donde no existe impuesto estatal sobre la renta, es fácil confundirse y pensar que no hay que hacer ningún trámite, cuando en realidad sí debes cumplir con tus obligaciones federales, especialmente si trabajas por cuenta propia o tienes varios ingresos. Si vives en el Estado del Sol y te encuentras en la misma situación, en esta nota te damos una guía que te ayudará a prepararla paso a paso, reunir los documentos necesarios y llegar a la fecha límite sin contratiempos.

Vale precisar que si bien Florida no exige declaración estatal de impuesto sobre la renta a individuos (no hay “state income tax return” para personas), sí existen declaraciones estatales para empresas (impuesto corporativo, ventas y uso, reemployment tax) si tienes negocio, vendes bienes/servicios gravados o tienes empleados en este estado.

Si dejas pasar la fecha límite para declarar impuestos, el IRS puede aplicarte fuertes multas e intereses, pero aún hay alternativas para reducir el golpe a tu bolsillo (Foto: Freepik)

LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

Lo primero que debes tener muy claro es que la declaración que presentas este 2026 es por tus ingresos del año fiscal 2025. La fecha límite general para la declaración federal vence este 15 de abril de 2026.

Fechas clave

Inicio de la temporada de impuestos: lunes 26 de enero de 2026

lunes 26 de enero de 2026 Fecha límite de la temporada de impuestos: miércoles 15 de abril de 2026

miércoles 15 de abril de 2026 Expats (a quienes viven fuera de EE.UU.): extensión automática para presentar su declaración hasta el 15 de junio de 2026, pero el pago igual vence el 15 de abril.

extensión automática para presentar su declaración hasta el 15 de junio de 2026, pero el pago igual vence el 15 de abril. ​Extensión formal: para quienes piden prórroga, normalmente pueden presentar sus declaraciones hasta el 15 de octubre de 2026.

¿QUIÉNES DEBEN PRESENTAR UNA DECLARACIÓN?

Deben presentar tu declaración de impuestos ante el IRS si:

Tus ingresos brutos de 2025 fueron al menos iguales a tu deducción estándar correspondiente (según estado civil, edad, etc.), precisa el Servicio de Impuestos Internos.

Eres trabajador por cuenta propia (self‑employed) y tu ganancia neta fue de 400 dólares o más, aunque tus ingresos totales sean bajos.

​Recibiste ciertos tipos de ingresos (por ejemplo, algunas distribuciones de planes de retiro, créditos que quieres reclamar, Marketplace/Obamacare, etc.) que obligan o aconsejan presentar.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBES REUNIR?

Debes tener a la mano todo lo que refleje ingresos, gastos deducibles y créditos. A continuación, más detalles:

Ingresos de trabajo: Formularios W‑2 (empleos), 1099‑NEC o 1099‑MISC (freelance, contratos), 1099‑K (plataformas de pago si aplica).

Formularios W‑2 (empleos), 1099‑NEC o 1099‑MISC (freelance, contratos), 1099‑K (plataformas de pago si aplica). Otros ingresos: 1099‑INT (intereses), 1099‑DIV (dividendos), 1099‑G (desempleo), 1099‑R (pensiones o retiros), estados de cuenta de rentas o negocios.

1099‑INT (intereses), 1099‑DIV (dividendos), 1099‑G (desempleo), 1099‑R (pensiones o retiros), estados de cuenta de rentas o negocios. Salud: Formulario 1095‑A si tuviste seguro médico del Mercado (Healthcare.gov), porque lo necesitas para conciliar el crédito tributario de la prima.

Formulario 1095‑A si tuviste seguro médico del Mercado (Healthcare.gov), porque lo necesitas para conciliar el crédito tributario de la prima. ​Deducciones y créditos: intereses de hipoteca (1098), impuestos a la propiedad; recibos de donaciones caritativas, gastos médicos grandes e intereses estudiantiles; y documentos de hijos/dependientes (nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social o ITIN) para créditos como Child Tax Credit.

intereses de hipoteca (1098), impuestos a la propiedad; recibos de donaciones caritativas, gastos médicos grandes e intereses estudiantiles; y documentos de hijos/dependientes (nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social o ITIN) para créditos como Child Tax Credit. Pagos al IRS: comprobantes de retenciones (en W‑2 y 1099) y pagos estimados trimestrales, si los hiciste, indica Creatix Offices.

El pasado 26 de enero empezó la temporada de impuestos, la cual se extiende hasta el 15 de abril (Foto: Freepik)

¿​CÓMO PRESENTAR TU DECLARACIÓN EN FLORIDA?

Hay tres maneras para presentar tu declaración de impuestos si te encuentras en Florida:

En línea (e‑file) con un software de preparación de impuestos (TurboTax, H&R Block, IRS Free File si calificas) para envío directo al IRS.

Con un profesional (CPA, agente inscrito, preparador registrado).

En papel: enviando el Formulario 1040 y anexos por correo al centro del IRS indicado para Florida.

​PASOS PARA PRESENTAR TU DECLARACIÓN

Verifica si debes declarar según tus ingresos y situación familiar. Reúne todos los formularios y recibos (W‑2, 1099, 1095‑A, etc.). Elige la forma de presentar (software, profesional o papel). Llena el Formulario 1040 declarando todos tus ingresos, deducciones y créditos. Revisa si te corresponde reembolso o si debes pagar. Si debes y no puedes pagar todo, presenta igual y revisa opciones de plan de pagos con el IRS.

¿Y si tienes negocio o empresa en Florida?

Además de tu declaración federal personal:

Las C‑corporations que hacen negocios en Florida deben presentar el Formulario F‑1120 (Corporate Income/Franchise Tax Return) ante el Departamento de Ingresos de Florida, generalmente el día 1 del mes cuarto después del cierre del año fiscal (o según reglas específicas), publica el sitio web del Departamento de Ingreso de Florida.

Si vendes bienes o servicios gravados, debes registrarte y presentar declaraciones de Sales and Use Tax. La frecuencia puede ser mensual, trimestral o anual según el volumen.

​Si tienes empleados, puede tocarte presentar Reemployment Tax (impuesto de desempleo estatal).

¿CÓMO SOLICITAR UNA PRÓRROGA?

En caso no puedas declarar en abril, solicita una prórroga hasta octubre. Para ello debes presentar el formulario 4868, a más tardar el 15 de abril. Recuerda que esta solamente extiende el tiempo para presentar la declaración (hasta el 15 de octubre), pero no amplía el plazo para pagar; por lo tanto, el impuesto debe estimarse y abonarse en abril para evitar sanciones. También puedes solicitarlo a nivel estatal.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO CUMPLIR CON LA FECHA LÍMITE?

Si no presentas tu declaración de impuestos hasta la fecha límite, te aplicarán una multa estándar del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso hasta un máximo del 25% del saldo pendiente. Esa multa puede ser menor, siempre y cuando presentes una declaración o si obtienes una prórroga; en estos casos el monto a pagar por lo adeudado será del 0.5%.