Aunque nuestro país sigue siendo la principal plaza de Neo, tras 22 años en el mercado y un primer semestre retador la proyección de crecimiento es mucho menor: 30%. “Tenemos claro que no podemos depender solo del Perú. Nuestro enfoque está en la expansión regional”, afirma Falcón.

Neo también opera en Chile y Colombia. El objetivo es que en los próximos tres años el 50% o más de la facturación provenga de la demanda internacional, que hoy representa el 20%.

La compañía destinará entre US$ 500,000 y US$ 750,000 en talento, alianzas, eventos e investigación para consolidar su participación en México. En su primer año en ese país, la inversión osciló entre los US$ 100,000 y los US$ 250,000. El ingreso a Chile y Colombia precisó sumas ligeramente menores.

A partir de sus operaciones en México, Neo ha conseguido algunos clientes de Panamá y Costa Rica, por lo que la empresa buscará atender al mercado centroamericano. “No hemos tomado una decisión estratégica todavía, pero vemos un potencial muy grande allí, incluso tan grande como el del Perú”, asegura Falcón.

Además, hay planes de largo plazo para llegar a Estados Unidos y a Europa a través de alianzas. “Nuestra competencia ya no es peruana. Para ser competitivos, nuestro posicionamiento tiene que ser regional o global”, resalta el ejecutivo.

Neo tiene 35 clientes locales, que provienen principalmente de los sectores de banca, seguros, consumo masivo, salud, retail e industria. En México tiene ocho, en Chile tres y en Colombia tres. El crecimiento en estos dos últimos países ha sido menor que el proyectado —30% o un poco menos— por la inestabilidad política.

Estrategia

Neo tiene dos estrategias para crecer en México. La primera es posicionarse como una empresa especializada en data y analítica, y en inteligencia artificial para marketing. “Nuestra diferenciación va a ser la especialización”, precisa Falcón.

La segunda, que recién se ha empezado a desarrollar, es generar alianzas que complementen sus servicios. “No hacemos de todo. No programamos una página web ni manejamos redes sociales. Nosotros convertimos la data en conocimiento y ese conocimiento en ventas. Hay grandes empresas de tecnología o consultoría que necesitan un partner especializado”, señala.

Existe una tercera estrategia que aún no se ha desplegado: comprar una pequeña empresa de tecnología en México o en otro país de la región (principalmente en el Perú o en Chile). “Estamos haciendo el scouting. Aún no hemos tenido mucho éxito, pero tampoco le hemos puesto mucho foco”, adelanta Falcón. “Un mercado tan grande como el mexicano necesita varios tipos de estrategias para lograr el desarrollo que esperamos”, puntualiza.

Al ser una B Corp (compañía con un propósito de triple impacto: hacer buenos negocios, fomentar valores positivos y cuidar el medio ambiente), la búsqueda de Neo se restringe a empresas del mismo tipo o que compartan los principios que la definen.

Dato

Falcón asegura que el C Level de toda organización considera como una prioridad la adquisición de competencias digitales para todas sus áreas. “ Ya no solo se contrata una empresa de consultoría para que dé ese servicio. Ahora se busca que el conocimiento sea parte permanente de la firma” , enfatiza.

