La Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobó los informes de calificación que declaran procedentes las denuncias constitucionales presentadas contra la exmandataria Dina Boluarte Zegarra y cinco exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por la presunta comisión de los delitos de colusión simple y agravada, tipificados en el artículo 384 del Código Penal.

En el caso de Dina Boluarte, el informe que declara procedente la Denuncia Constitucional N.° 019-2026-2031 (ex 591), interpuesta por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, fue aprobado por unanimidad, con 19 votos a favor. La denuncia está referida a su actuación como exministra de Desarrollo e Inclusión Social y le atribuye la presunta comisión del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado.

El caso está relacionado con la presunta contratación irregular de Víctor Hugo Torres Merino, amigo de Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria, como proveedor de los programas sociales Qali Warma y PAIS, por un monto superior a los 41 mil soles.

Por otro lado, con 13 votos a favor y dos en contra, se aprobó el informe que declara procedente la Denuncia Constitucional N.° 041-2026-2031 (ex 508), presentada por Tomás Aladino Gálvez Villegas contra cinco exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia.

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La denuncia se sustenta en la presunta interferencia en un proceso pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional y en la reapertura de un procedimiento administrativo disciplinario que habría concluido.

A los exintegrantes de la JNJ se les atribuye la presunta infracción del artículo 139, incisos 2 y 13, de la Constitución Política del Perú, así como la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y avocamiento ilegal de procesos en trámite, tipificados en los artículos 376 y 410 del Código Penal, respectivamente.

Denuncia contra Boluarte es por la presunta contratación irregular de un amigo de Nicanor Boluarte como proveedor de los programas sociales Qali Warma y PAIS. (Foto: Presidencia)

DENUNCIAS IMPROCEDENTES

En otro momento de la sesión, la comisión aprobó, por unanimidad y con 18 votos a favor, el informe que declara improcedente la Denuncia Constitucional N.° 004-2026-2031, interpuesta por el ciudadano Alexander Livorio Chávez Martínez contra el diputado Cristian Aranda Vásquez, por la presunta vulneración de los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales de una paciente.

El informe concluyó que el denunciante no presentó documentación que sustente su acusación, no tiene la condición de directamente agraviado ni acreditó contar con la representación de la persona afectada. Por estas razones, recomendó disponer el archivo de la denuncia.

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Asimismo, con 16 votos a favor, se aprobó el informe que declara improcedente la Denuncia Constitucional N.° 039 (ex 451), presentada contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, por hechos relacionados con la inscripción del partido político Antauro, en diciembre de 2023.

Durante la sustentación se señaló que el exfuncionario no participó en dicha decisión, por lo que no correspondía atribuirle responsabilidad política por actuaciones realizadas por terceros.

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS

Finalmente, la comisión aprobó la designación de tres diputados como delegados para la evaluación de diversas denuncias constitucionales: Fernando García Huby (Partido del Buen Gobierno), en el caso de Magaly Ruiz Rodríguez; Víctor Piñán Mamani (Partido Cívico Obras), en las denuncias contra Pedro Castillo Terrones y Eduardo González Toro; y Svieta Valia Fernández González (Juntos por el Perú), en las presentadas contra Pedro Francke y Mirtha Vásquez.