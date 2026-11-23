La Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos de la Cámara de Diputados aprobó un texto que modifica la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (Ley 29459).

A criterio del dictamen, se busca garantizar la transparencia y comparabilidad de precios en las farmacias de los establecimientos de salud privados.

El presidente de dicho grupo de Trabajo, Luis Masco Cáceres (OBRAS), añadió que la iniciativa no pretende fijar topes a los precios, sino que se apunta a garantizar información transparente para que los usuarios comparen costos.

“Con esta iniciativa no se están poniendo controles de precios ni topes administrativos; estamos ordenando la información para que sea real, pueda compararse y, además, forme parte de una base pública”, dijo.

El proyecto del congresista de Fuerza Popular Diethel Columbus, propone que las farmacias y los servicios de los centros de salud privados informen a los usuarios sobre el precio de venta del producto farmacéutico, el precio de referencia utilizado, los descuentos aplicados, la cobertura del seguro, cuando corresponda, y el monto final a pagar.

También garantiza la libertad de elección de los usuarios y garantiza su derecho a recibir información.

El dictamen acota que las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) deberán informar de manera clara y oportuna sobre este derecho y darle a los pacientes la receta médica sin condicionar su entrega a la compra de medicamentos en la farmacia de la clínica.