¿Qué comunican los líderes?

El estudio analiza cinco dimensiones de la reputación: Expertise, cuando el líder comparte conocimiento valioso; Ética, cuando aborda principios o toma posición frente a asuntos éticos; Liderazgo, cuando inspira, orienta o reconoce a otros; Propósito, cuando expresa su contribución a la sociedad; y Embajador, cuando pone en valor el trabajo de su empresa.

Ética y Propósito reciben una mayor ponderación. ¿Por qué? Comunicar logros empresariales es importante, pero defender principios, tomar posición ante un problema ciudadano o expresar cómo el propio trabajo contribuye a mejorar la sociedad supone un compromiso mayor. El estudio reconoce ese aporte reputacional sin pretender juzgar la conducta personal de los ejecutivos.

Los resultados muestran un contraste: Liderazgo está presente en el 80.5% de las publicaciones; Embajador, en el 71.8%; Expertise, en el 67.3%; Propósito, en el 43.3%; y Ética, apenas en el 12%. Una publicación puede expresar varias dimensiones.

Dos categorías, un mismo desafío

El estudio distingue dos categorías de igual importancia: CEOs seleccionados a partir de la facturación de sus empresas y Referentes Ejecutivos, líderes destacados por su trayectoria, conocimiento e influencia en el ámbito empresarial, independientemente de la facturación de las organizaciones con las que están vinculados.

Fernando Eguiluz (BBVA Perú) lidera el ranking de CEOs con 14.18 puntos sobre 20, seguido de Diego Cavero (BCP), con 13.23, y Raúl Díaz (Lima Expresa), con 12.66. Eguiluz destaca en socialización, mientras Díaz obtiene el mayor puntaje de contenidos entre los tres primeros.

En Referentes Ejecutivos, Inés Temple ocupa el primer puesto con 13.73 puntos, seguida de Mariana Rodríguez Risco (12.00) y Ana Romero (11.54).

Un hallazgo clave y un pendiente

El sector financiero concentra seis de los diez primeros puestos entre los CEOs, una presencia relevante en una actividad especialmente expuesta a riesgos reputacionales.

Otro dato llama la atención: solo 12 de los 101 CEOs evaluados son mujeres (11.9%) y ninguna integra el Top 10, a diferencia de 2025, cuando Patricia Stuart, rectora de la Universidad de Lima, ocupó el tercer lugar.

Presencia, contenidos y socialización

La metodología considera tres criterios: Presencia (25%), que evalúa la visibilidad en redes sociales, Google e inteligencia artificial; Valor de contenidos (50%), mediante las cinco dimensiones reputacionales; y Poder de socialización (25%), que mide la capacidad de movilizar interacciones. Publicar mucho o acumular seguidores no garantiza los primeros lugares.

La presencia va más allá de LinkedIn. TikTok es relevante para escuchar a los consumidores y detectar señales tempranas de crisis, incluso sin publicar videos. X conserva valor para seguir conversaciones de periodistas, autoridades y otros stakeholders durante situaciones críticas. Escuchar también es parte del liderazgo.

La investigación evaluó la presencia digital de 101 CEOs de 18 sectores económicos, seleccionados a partir de la información de Peru Top Publications, que registra a las 10,000 empresas de mayor facturación del país. La cantidad de directivos por sector varió según su actividad digital. Luego se profundizó en los contenidos de los 30 CEOs mejor posicionados en presencia: 965 publicaciones de LinkedIn analizadas individualmente entre marzo y agosto de 2026. Los porcentajes de las cinco dimensiones corresponden a esas publicaciones.

En un país que necesita construir confianza, comunicar los resultados de una empresa es necesario, pero no suficiente. Los líderes también tienen la oportunidad de expresar sus convicciones, escuchar a la sociedad y mostrar cómo su trabajo contribuye al bienestar de las personas. Porque la reputación de un CEO también se construye cuando su voz trasciende los intereses de su organización.