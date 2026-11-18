¿Cuánto demora un CEO peruano en completar una maratón? Una revisión de resultados deportivos muestra una primera respuesta: poco más de cuatro horas. Esa es la mediana de los tiempos recopilados entre altos ejecutivos vinculados con empresas peruanas. Algunos han conseguido bajar de las cuatro horas, algo que para muchos corredores aficionados es un hito. Otros necesitan cinco o más horas para completar los 42 kilómetros. Pero ¿qué lleva a profesionales con agendas sumamente exigentes a dedicar una parte importante de su tiempo a preparar estas competencias?

Para realizar el cálculo, revisamos las últimas cinco ediciones de la Maratón de Nueva York, entre el 2022 y el 2026, y ampliamos la búsqueda a otras carreras internacionales y locales, como las de Chicago, Madrid, Miami y Lima. Identificamos 25 registros correspondientes a 19 personas vinculadas con el mundo empresarial peruano, entre CEO, gerentes generales y otros ejecutivos de alto rango.

De esos registros, 17 corresponden a maratones y ocho a medias maratones. En las primeras, la mediana es de 4 horas, 2 minutos y 11 segundos; en las segundas, de 1 hora, 56 minutos y 28 segundos. Ocho de las 17 marcas de maratón están por debajo de las cuatro horas. La más rápida es de 3 horas, 38 minutos y 24 segundos.

No se trata de un ranking de los CEO más rápidos del Perú ni de una muestra representativa del empresariado. Algunos corredores aparecen en varias competencias y no todos ocupan el mismo cargo en sus compañías. Pero los resultados permiten observar una práctica deportiva que exige una dedicación considerable y que convive con las responsabilidades profesionales.

Más allá de los kilómetros

Prepararse para una maratón exige meses de entrenamiento, aumentar progresivamente las distancias y encontrar tiempo para correr incluso cuando la agenda laboral está saturada. El día de la carrera es solo la culminación de ese proceso.

Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp, describe el lugar que ocupa esta actividad en su rutina. “El running forma parte de mi vida diaria; me permite mantenerme activo, despejar la mente y tomar distancia por un momento de las exigencias del día a día”. Pero también destaca el trabajo previo a cada competencia: “Supone construir un hábito, cumplir con un plan y mantenerlo incluso en los días en que cuesta más”.

En una carrera, el desafío consiste en administrar el esfuerzo. Empezar demasiado rápido puede pasar factura en los últimos kilómetros, mientras que un ritmo excesivamente conservador puede impedir aprovechar la preparación acumulada. Es común hacer una aritmética mental constante sobre cuánto se ha avanzado y cuánto falta.

Matt Fitzgerald recoge en How Bad Do You Want It? que los corredores regulan su velocidad a partir de las sensaciones que experimentan y la distancia pendiente. Alex Hutchinson profundiza en Endure en la percepción del esfuerzo y explica que el rendimiento no depende exclusivamente de la capacidad física, sino también de cuánto esfuerzo siente una persona que está realizando.

Estas ideas ayudan a comprender por qué completar una maratón exige administrar recursos, interpretar señales y adaptarse a circunstancias cambiantes. Son capacidades que también resultan relevantes en la dirección empresarial.

Ferrari reconoce lecciones que van más allá de la actividad física. “Te enseña a plantearte objetivos, avanzar paso a paso, reconocer tus propios límites y entender que los resultados toman tiempo. Creo que muchos de estos aprendizajes trascienden el deporte y se reflejan también en la vida personal y profesional”.

El valor de detenerse

Hay otro aspecto del entrenamiento que las cifras no muestran. Y es el descanso. Sabemos cuánto tardaron estos ejecutivos en completar sus carreras, pero no cuánto tiempo dedicaron a recuperarse durante su preparación.

Brad Stulberg y Steve Magness, autores de Peak Performance, explican que el progreso depende de alternar esfuerzo y recuperación. Más sesiones o más kilómetros no garantizan mejores resultados. Los autores recogen experiencias de entrenadores que encuentran dificultades para convencer a sus atletas de descansar, aunque hacerlo puede ser indispensable para mejorar.

La reflexión también tiene interés para el mundo empresarial, donde las jornadas prolongadas suelen asociarse con compromiso y productividad.

Pero correr también puede responder a diferentes motivaciones. Mariana Costa Checa, cofundadora y presidenta de Laboratoria, se considera una corredora recreativa y encuentra en esta actividad un espacio personal. “Me ha abierto un espacio de tiempo para pensar. A veces en cosas importantes, a veces en la nada, que también es bueno”.

Costa Checa, que viaja frecuentemente por trabajo, procura salir a correr en las ciudades que visita. Dice que recorrer lugares nuevos de esa manera le ofrece una perspectiva diferente y una nueva ilusión por conocerlos.

Los testimonios de Ferrari y Costa Checa muestran que las motivaciones de quienes corren pueden ser distintas y complementarias. Así, el running representa disciplina, planificación y superación y también ofrece un espacio para pensar, desconectarse y descubrir lugares.

Los cronómetros permiten conocer solo un aspecto de la carrera, pero dicen poco sobre lo que uno encuentra mientras entrena y compite. Y quizá sea eso lo más interesante, más allá de las marcas, entender qué lleva a los ejecutivos a seguir corriendo.

Moisés Navarro Palacios es editor de Opinión de Gestión.