“Así como tenemos un banco que ya está en camino y que el próximo año va a empezar a operar en el país, hemos tenido varias reuniones con actores internacionales. (Ellos) se han sentado para evaluar cuáles son las condiciones, cuánto tiempo les toma (la autorización), qué necesitan, y pronto, seguramente en el año próximo, también va a iniciar proceso de licenciamiento en Perú”, aseveró en el marco del Banking & Finance Summit 2026, organizado por El Dorado Investments.

Espinosa destacó que la SBS ha agilizado los procesos para nuevos licenciamientos, y aseguró que se redujo en 40% el tiempo de análisis de una nueva licencia para el caso de bancos, y que para entidades que no captan ahorros del público incluso los plazos son más cortos.

Recientemente, un banco dirigido al sector corporativo obtuvo su licencia de funcionamiento (BTG Pactual), y tres financieras se convirtieron en bancos en los últimos dos años, refirió.

Sergio Espinosa, jefe de la SBS.

“Tenemos dos cooperativas de ahorro y crédito que han solicitado la licencia para financieras, y existe otro banco en la fila, que todos ustedes conocen, que es totalmente digital, y que proviene de Europa (Revolut). Entonces, creo que eso va a generar mejores condiciones para que haya mayor diversificación (en el sector financiero)”, agregó.

El crecimiento de los pagos digitales genera un mayor volumen de datos que la banca busca convertir en inteligencia para el negocio. Foto: iStock.

En agosto de este año el CEO de Revolut reveló que el objetivo del neobanco de origen británico es iniciar operaciones en el país entre finales del 2027 e inicios del 2028.