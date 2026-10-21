El próximo año veremos más empresas financieras compitiendo por los usuarios peruanos. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las condiciones del mercado peruano “llaman la atención” de empresas financieras del exterior, afirmó Sergio Espinosa, jefe de la SBS, ¿cómo se evidencia?

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