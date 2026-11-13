Camposol acogió durante 13 años a ejecutivo recientemente nombrado como CEO de Unifrutti Group.
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Redacción Gestión
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, informó Agraria.

La sede de trabajo del ejecutivo será la oficina central del grupo en Abu Dhabi, desde donde conducirá el negocio integrado de la compañía a nivel mundial. Gómez Bazán llegó a Unifrutti tras más de dos décadas en la industria internacional de alimentos y productos frescos.

José Antonio Gómez-Bazán fue CEO de Camposol. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO)
José Antonio Gómez-Bazán fue CEO de Camposol. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO)

Es importante destacar que 13 de esos años los transitó en Camposol, la multinacional peruana productora y comercializadora de paltas, arándanos, mandarinas, uvas y mangos. En esa empresa fue director comercial (CCO) y gerente general de la división internacional, hasta asumir como CEO en setiembre de 2021.

A lo largo de su carrera, el directivo ha integrado los directorios de la United Fresh Produce Association y de la Produce Marketing Association. También fue vicepresidente de la Peruvian Avocado Commission y director de la Organización Mundial de la Palta. Realizó el Advanced Management Program en Harvard Business School y es MBA por INCAE Business School.

Fortalezas de la compañía

Tras asumir el cargo, Gómez Bazán destacó los más de 75 años de historia de Unifrutti y destacó que sea una de las plataformas multifruta más completas del mundo. Atribuyó su fortaleza a sus colaboradores, activos y sus relaciones de largo plazo con clientes de todo el mundo.

Entre sus prioridades, el ejecutivo mencionó crecer “desde el campo”, profundizar las alianzas con los clientes y seguir marcando el estándar en calidad y sostenibilidad en fruta fresca.

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