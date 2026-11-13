Unifrutti Group, productor y distribuidor global de fruta fresca premium, anunció el nombramiento de José Antonio Gómez Bazán como Group Chief Executive Officer (CEO), informó Agraria.

La sede de trabajo del ejecutivo será la oficina central del grupo en Abu Dhabi, desde donde conducirá el negocio integrado de la compañía a nivel mundial. Gómez Bazán llegó a Unifrutti tras más de dos décadas en la industria internacional de alimentos y productos frescos.

José Antonio Gómez-Bazán fue CEO de Camposol. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO)

Es importante destacar que 13 de esos años los transitó en Camposol, la multinacional peruana productora y comercializadora de paltas, arándanos, mandarinas, uvas y mangos. En esa empresa fue director comercial (CCO) y gerente general de la división internacional, hasta asumir como CEO en setiembre de 2021.

A lo largo de su carrera, el directivo ha integrado los directorios de la United Fresh Produce Association y de la Produce Marketing Association. También fue vicepresidente de la Peruvian Avocado Commission y director de la Organización Mundial de la Palta. Realizó el Advanced Management Program en Harvard Business School y es MBA por INCAE Business School.

Fortalezas de la compañía

Tras asumir el cargo, Gómez Bazán destacó los más de 75 años de historia de Unifrutti y destacó que sea una de las plataformas multifruta más completas del mundo. Atribuyó su fortaleza a sus colaboradores, activos y sus relaciones de largo plazo con clientes de todo el mundo.

Entre sus prioridades, el ejecutivo mencionó crecer “desde el campo”, profundizar las alianzas con los clientes y seguir marcando el estándar en calidad y sostenibilidad en fruta fresca.