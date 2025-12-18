La multinacional Unifrutti, controlada por el fondo soberano de Abu Dhabi (ADQ), adquirió el 100% de Global Agro Perú y Safco Perú, empresas peruanas especializadas en la producción y exportación de uva de mesa.

La operación, valorizada en aproximadamente US$ 150 millones, se concretó con la compañía chilena Rio King (propietaria de ambas firmas) y sus socios minoritarios, según el Diario Financiero de Chile.

A través de Safco, la chilena Rio King —con trayectoria en la producción de fruta fresca, especialmente uvas y cerezas— gestionaba unas 560 hectáreas de viñedos en Perú, además de dos plantas de empaque ubicadas en Ica. Desde esa base operativa, la empresa atendía principalmente al mercado de Estados Unidos, exportando variedades propias como Cotton Candy, Sweet Globe y Autumn Crisp.

“Esta adquisición marca un paso más en nuestro camino hacia la creación de la empresa multifrutal sostenible líder a nivel mundial, con un suministro integrado para 52 semanas. Al integrar las variedades y capacidades premium de Safco, reforzamos nuestra capacidad para atender a los principales minoristas y distribuidores a nivel mundial”, comentó Mohamed Elsarky, CEO del Grupo Unifrutti.

Unifrutti refuerza dominio en uva de mesa y asegura suministro continuo a EE.UU.

Según fuentes del sector, la incorporación de estos activos permite a Unifrutti afianzar su liderazgo como el principal productor y exportador de uva de mesa del hemisferio sur. La compañía alcanza ya más de 4,300 hectáreas cultivadas y una producción anual que bordea las 15 millones de cajas, equivalentes a unas 120,000 toneladas métricas.

Además, según expertos, uno de los factores estratégicos de la operación es la extensión de la ventana comercial. Al integrar a Safco, Unifrutti podrá garantizar un suministro continuo al mercado estadounidense entre septiembre y junio, aprovechando la complementariedad entre la producción de Perú y Chile.

En Europa, en tanto, la compañía complementa esta oferta con sus viñedos en Italia y Sudáfrica, configurando una red que cubre distintos climas y temporadas.

Planta de Unifrutti en Chile.

Las adquisiciones de Unifrutti

En este contexto de expansión sostenida, Unifrutti ha sumado diversas adquisiciones a su portafolio. Solo en 2024, concretó la compra de Verfrut, propiedad del empresario Romano Vercellino Dellafiori, por un monto cercano a los US$ 680 millones, incluyendo deuda. Esta operación no solo marcó un hito en el sector, sino que posicionó a Unifrutti entre las principales exportadoras de fruta en Chile, junto con Dole Chile.

A esa operación se sumaron las adquisiciones de AvoAmerica Perú y Bomarea, de las estadounidenses Solum Partners y Alpine Fresh, que producen frutas al norte del Perú. Ambas compañías aportan en conjunto unas 2,000 hectáreas destinadas a la producción de paltas premium y arándanos.

Bomarea está ubicada en el Proyecto Olmos (en Lambayeque y se dedica al cultivo de arándano; en tanto, AvoAmerica Perú tiene fundos de palta (Mosqueta, Hefei y Pirona).

“La incorporación de Bomarea y AvoAmerica Perú a Unifrutti no solo amplía nuestra gama de productos, sino que también mejora en el servicio al cliente. Los arándanos y los aguacates se encuentran entre los más deseados y de rápida expansión como superfrutas. La incorporación de estas empresas a nuestra cartera se alinea perfectamente con nuestro compromiso de cultivar y suministrar frutas de calidad superior a nuestros clientes en todo el mundo”, dijo Mohamed Elsarky, CEO del Grupo Unifrutti.

