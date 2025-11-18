Agroindustrias AIB, dedicada al cultivo, procesamiento y exportación de productos agrícolas, acumuló ventas por S/ 192.4 millones hasta septiembre de 2025, anotando así un incremento de 25% con respecto al mismo período del año anterior, cuando los ingresos llegaron a S/ 154.2 millones.

En un comunicado enviado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la empresa agroindustrial reportó un costo de ventas acumulado a setiembre que se mantiene en 77.4% con respecto a las ventas del año, totalizando S/ 148.8 millones. En tanto, la utilidad bruta acumulada al tercer trimestre llegó a S/ 48.8 millones manteniendo un margen bruto similar al del año anterior de 25.4%.

Por su parte, los gastos de venta sumaron S/ 15.7 millones (8.1% con respecto a las ventas) en comparación con los S/ 8.4 millones del año anterior (5.5%). Dicho incremento se debió al mayor movimiento de contenedores refrigerados para las exportaciones de productos congelados y frescos que tienen un mayor costo logístico que el movimiento de contenedores secos.

En 2024, AIB registró ventas superiores al año previo, debido a la ampliación de su portafolio de productos congelados.

Utilidad operativa y neta de Agroindustrias AIB

En cuanto al desempeño operativo, Agroindustrias AIB alcanzó una utilidad operativa de S/ 17 millones en el acumulado a septiembre de 2025, con un margen de 8.8%, ligeramente por debajo del 9.1% obtenido en el mismo periodo del año previo, cuando la utilidad operativa fue de S/ 14 millones.

En tanto, la utilidad neta ascendió a S/ 15.1 millones, con un margen neto de 7.8%, resultado que supera ampliamente lo registrado el año anterior, cuando el margen neto fue de 5.8% y la utilidad neta totalizó S/ 8.8 millones.

Por su parte, el ebitda al cierre del tercer trimestre del 2025 suma S/ 25.4 millones, lo que representa un margen ebitda de 13.2%, experimentando una ligera caída con respecto al año anterior, cuando el margen ebitda fue de 14.5%.

Las operaciones de Agroindustrias AIB

Agroindustrias AIB se dedica al acopio de productos agrícolas nacionales, así como el procesamiento, comercialización y exportación de productos agrícolas en terrenos propios y alquilados. La empresa produce espárragos, limón, maracuyá, pimientos y jalapeños, entre otros.

Asimismo, en su planta industrial de Motupe procesa jugos, frescos y congelados de limón, jugos y congelados de maracuyá, mangos, aceites deshidratados de limón y conservas de pimientos; y en su planta de Chincha, procesa conservas, congelados y frescos de espárragos, palta, mango, alcachofas, entre otros.