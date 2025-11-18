Pese al mayor costo logístico por contenedores refrigerados, Agroindustrias AIB mantiene márgenes sólidos y un ebitda acumulado de S/ 25.4 millones al tercer trimestre de 2025. (Foto: difusión).
Pese al mayor costo logístico por contenedores refrigerados, Agroindustrias AIB mantiene márgenes sólidos y un ebitda acumulado de S/ 25.4 millones al tercer trimestre de 2025. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, dedicada al cultivo, procesamiento y exportación de , acumuló ventas por S/ 192.4 millones hasta septiembre de 2025, anotando así un incremento de 25% con respecto al mismo período del año anterior, cuando los ingresos llegaron a S/ 154.2 millones.

En un comunicado enviado a la , la empresa agroindustrial reportó un costo de ventas acumulado a setiembre que se mantiene en 77.4% con respecto a las ventas del año, totalizando S/ 148.8 millones. En tanto, la utilidad bruta acumulada al tercer trimestre llegó a S/ 48.8 millones manteniendo un margen bruto similar al del año anterior de 25.4%.

Por su parte, los gastos de venta sumaron S/ 15.7 millones (8.1% con respecto a las ventas) en comparación con los S/ 8.4 millones del año anterior (5.5%). Dicho incremento se debió al mayor movimiento de contenedores refrigerados para las exportaciones de productos congelados y frescos que tienen un mayor costo logístico que el movimiento de contenedores secos.

En 2024, AIB registró ventas superiores al año previo, debido a la ampliación de su portafolio de productos congelados.
En 2024, AIB registró ventas superiores al año previo, debido a la ampliación de su portafolio de productos congelados.
LEA TAMBIÉN: Agroindustrias AIB y la ampliación de “congelados”: nuevos productos y mercados

Utilidad operativa y neta de Agroindustrias AIB

En cuanto al desempeño operativo, Agroindustrias AIB alcanzó una utilidad operativa de S/ 17 millones en el acumulado a septiembre de 2025, con un margen de 8.8%, ligeramente por debajo del 9.1% obtenido en el mismo periodo del año previo, cuando la utilidad operativa fue de S/ 14 millones.

En tanto, la utilidad neta ascendió a S/ 15.1 millones, con un margen neto de 7.8%, resultado que supera ampliamente lo registrado el año anterior, cuando el margen neto fue de 5.8% y la utilidad neta totalizó S/ 8.8 millones.

Por su parte, el ebitda al cierre del tercer trimestre del 2025 suma S/ 25.4 millones, lo que representa un margen ebitda de 13.2%, experimentando una ligera caída con respecto al año anterior, cuando el margen ebitda fue de 14.5%.

Las operaciones de Agroindustrias AIB

Agroindustrias AIB se dedica al acopio de productos agrícolas nacionales, así como el procesamiento, comercialización y exportación de productos agrícolas en terrenos propios y alquilados. La empresa produce, limón, , y jalapeños, entre otros.

Asimismo, en su planta industrial de Motupe procesa jugos, frescos y congelados de limón, jugos y congelados de maracuyá, mangos, aceites deshidratados de limón y conservas de ; y en su planta de , procesa conservas, congelados y frescos de , palta, mango, , entre otros.

LEA TAMBIÉN: Cebollas: Bland Farms acelera importaciones desde Perú tras cierre de campaña en EE.UU.

TE PUEDE INTERESAR

Palta sin pausa: Danper integra cosecha de Colombia y Perú para abastecer Europa y Asia
Firma israelí Mehadrin adquiere agrícola en Perú y amplía su oferta global de frutas
Inka Select Fruit cierra fuerte campaña de palta y sale en busca de nuevos mercados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.