El proyecto de ley establece condiciones para los precios de venta de los medicamentos en las farmacias privadas, destinados a los asegurados. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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El Congreso de la República pone bajo la lupa los precios de los medicamentos. En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se sustentó un proyecto de ley que busca reducir los precios que pagan los afiliados a un seguro de salud privado.

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