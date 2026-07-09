Por Ljubica Vodanovic, socia de Vodanovic. El Banco Central de Reserva (BCR) prepara para fin de año el lanzamiento de la plataforma Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos (Tapp), la nueva infraestructura pública digital inspirada en el modelo de UPI de India, el sistema de pagos más grande del mundo.

Para el usuario final, Tapp no será una nueva aplicación (app) o billetera a descargar sino un nuevo riel transaccional “invisible” que operará detrás de bancos, cajas, billeteras y finTech con tres beneficios concretos y visibles: optimizar costos, incrementar la innovación y generar más acceso en la oferta (nuevos jugadores y casos de uso) como en la demanda (más peruanos incluidos).

Hoy, buena parte de los pagos con tarjeta o códigos QR se procesa a través de redes e infraestructuras de intermediarios que cobran una comisión según el volumen de las transacciones. Tapp funciona distinto: enruta las transacciones directamente entre la cuenta de quien paga y de quien la recibe (conocido como pagos “cuenta a cuenta”). Al no tener tantos intermediarios ni depender las comisiones del volumen de operaciones, se espera una reducción de costos para los comercios y usuarios.

De otro lado, Tapp habilitará el nuevo modelo de “iniciación de pagos”. Hoy, para pagar, tienes que entrar a cada app del banco o financiera e instruir tus transferencias. Con el nuevo modelo, sólo instruirás a una app de confianza (tu iniciador) para que programe tus pagos sin entrar a cada banco o billetera cada vez. Por ejemplo, si pagas mensualmente recibos de luz, agua, cable, crédito hipotecario, colegio o seguros, con el nuevo modelo, sólo autorizarás el cobro a tu app de confianza una sola vez y el iniciador debitará el pago automáticamente, según lo programado. Otros ejemplos: podrás usar un alias (nombre o apodo) para los pagos que recibas y no será necesario exponer tu número celular ni tus datos bancarios. Además, podrás identificar comercios verificados antes de pagar, lo que te dará más confianza al hacerlo.

En su funcionamiento, Tapp diferencia tres roles que hoy suelen estar concentrados en los mismos actores: a) quienes gestionan la cuenta del usuario desde donde se debita y hacia donde se paga (banco, financiera, caja municipal, caja rural o emisor de dinero electrónico); b) quienes habilitan el acceso tecnológico a esas cuentas; y c) quienes desarrollan la app a usar. Hoy el ecosistema está dominado por los que gestionan las cuentas. En Tapp, cada rol puede cubrirlo un jugador distinto, sumándose nuevos jugadores: las finTech, que construirán las app de iniciación y los proveedores tecnológicos, que conectarán las aplicaciones con las cuentas. Ello no significa que los gestores de cuentas no podrán ser a su vez iniciadores, para lo cual deberán prepararse.

Tapp es una plataforma que no reemplazará a los rieles existentes, como la actual Cámara de Compensación Electrónica (CCE). Funcionará como una alternativa complementaria y cada empresa participante elegirá la infraestructura por donde habilitar sus operaciones. El rol del BCR será regular y operar una infraestructura neutral, sobre la cual los privados innovarán con productos y servicios para el cliente final.

Este 2026 terminará la fase de integraciones, pruebas y certificaciones y, a partir del 2027, ya tendremos a Tapp en operación. Tapp será un cambio estructural y para ser masivo requerirá, por un lado, expandir la interoperabilidad y lograr la mayor apertura posible; y por otro, asegurar estándares de protección de datos y ciberseguridad que garanticen la seguridad del ecosistema. Las empresas tendrán la oportunidad de innovar y ofrecer más casos de uso en beneficio de usuarios y comercios