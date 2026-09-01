Interbank presenta "Modo Calle". (Foto: Difusión)
Interbank presenta "Modo Calle". (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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En el Perú ocurren cerca de 4,000 robos de celulares por día, cada 24 horas, según cifras del Osiptel. En este marco, Interbank lanzó el “Modo Calle”, una nueva funcionalidad que permite a los clientes tener mayor control sobre su dinero y los productos financieros que mantienen visibles en la aplicación mientras están fuera de casa.

“Sabemos que situaciones como el robo o la pérdida del celular pueden generar preocupación por la posible exposición del dinero y la información financiera. Por eso desarrollamos Modo Calle, una herramienta que brinda una capa adicional de seguridad y mayor control a nuestros clientes”, detalló Cynthia Vidal, líder de la Tribu de Canales Digitales de Interbank.

“Mientras la funcionalidad esté activa, si un tercero logra acceder a tu celular, solo podrá visualizar la cuenta seleccionada y el monto que hayas decidido mantener disponible. Todas tus demás cuentas y productos financieros estarán ocultos y deshabilitados para operar”, añadió.

Interbank APP. (Foto: Difusión)
Interbank APP. (Foto: Difusión)

¿Cómo funciona “Modo Calle”?

La funcionalidad ya está disponible en la app del banco y puede activarse por periodos de 2, 6, 12, 24 o 48 horas. Al habilitarla, el cliente elige una cuenta para operar y configura un límite de dinero disponible de entre S/ 100 y S/ 1,000. Las demás cuentas, tarjetas, préstamos y otros productos financieros se ocultan temporalmente dentro de la aplicación.

La configuración de “Modo Calle” aplica únicamente al uso de la app de Interbank, por lo que las tarjetas continúan habilitadas para realizar compras y otras operaciones fuera de la aplicación. Para desactivar la funcionalidad y volver a visualizar todos sus productos, el cliente deberá validar su identidad mediante reconocimiento facial.

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