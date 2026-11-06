Si planeas viajar por Estados Unidos y tú o alguno de tus acompañantes presenta una discapacidad o condición médica, puedes hacer que tu vuelo sea más tranquilo mediante TSA Cares, un programa oficial que brinda asistencia personalidad para que la experiencia en avión sea libre complicaciones. Para conocer más detalles, sigue leyendo este contenido informativo.

Qué tener en cuenta del TSA Cares

TSA Cares no solo facilita la experiencia de viaje a personas discapacitadas o con condiciones médicas; también ayuda a pasajeros que necesitan asistencia adicional. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Según la página oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) , esta modalidad “brinda información sobre los procedimientos de seguridad destinados a ayudar a los pasajeros con discapacidades, afecciones médicas y personas que necesitan asistencia adicional” con la finalidad de que estén mejor preparados durante el proceso del control de seguridad.

En el caso de aquellos pasajeros con afecciones médicas, la agencia asegura que pasarán por los controles establecidos, incluyendo sus propias pertenencias. Ahora, aquellos que se dirijan por los carriles TSA PreCheck no será necesario que se quiten los zapatos, ni mostrar computadoras o líquidos permitidos.

Eso sí, cada discapacidad o condición médica tiene su respectivo proceso de revisión que se detallará a continuación:

DISCAPACIDAD O CONDICIÓN MÉDICA ¿QUÉ TENER EN CUENTA? Vendejas, mangas de compresión o apósitos Es necesario informar al agente de la TSA. Se realizará controles adicionales para detectar cualquier rastro de explosivos. Ciegos o baja visión Es necesario informar al agente de la TSA para recibir ayuda durante el control. Los bastones blancos, dispositivos para tomar notas en braille y otras técnicas pasarán por control de rayos X Sordos o con discapacidad auditiva Es necesario informar al agente de la TSA para recibir ayuda durante el control. No será necesario quitarse los audífonos, pero si emiten una alarma en el WTMD o el AIT, sí necesita revisión adicional. Implantes y dispositivos médicos internos Es necesario informar al agente de la TSA. No se someterá a control sanitario de la WTMD si lleva un dispositivo médico interno. Bombas de insulina y monitores de glucosa Es necesario informar al agente de la TSA sobre la ubicación de bomba de insulina, monitor de glucosa y otro dispositivo médico puesto. Discapacidad de movilidad, ayudad y dispositivos Es necesario informar al agente de la TSA si se puede caminar o mantener de pie sin ayuda antes del control de seguridad. De tener dificultades pie, se puede solicitar una silla o pedir la revisión sentado en una silla de ruedas o scooter. Discapacidades no visibles y afecciones médicas Es necesario informar al agente de la TSA de la afección médica en caso se necesite asistencia o alguna modificación en el proceso de control durante el mismo. Prótesis, yesos, aparatos ortopédicos, cabestrillos, dispositivos de soporte Antes de que comience el control de seguridad, se debe informar al agente de la TSA sobre la ubicación de cualquier prótesis, yeso, faja ortopédica, cabestrillo o dispositivo de soporte. Se realizará análisis radiológico bajo autorización.

Para conocer más detalles al respecto sobre cómo maneja la TSA respecto a cada discapacidad o condición médica, ingresa a este ENLACE . También tienes la posibilidad de resolver cualquier inquietud que presentes con el Centro de Contacto de la TSA .

Los agentes de la TSA están debidamente capacitados para permitir que ese tipo de pasajeros viajen sin complicaciones. (Foto: TSA)

Cómo realizar la solicitud de asistencia de TSA Cares

Para gestionar la solicitud, es importante que ingreses a este ENLACE y completes el formulario detallando la discapacidad o condición médica. Además, el TSA precisa que es necesario llamar al (855) 787-2227 para recibir asistencia con al menos 72 de anticipación al vuelo.