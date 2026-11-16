La misa de cierre de la visita del papa León XIV a Lima elevaría entre 40% y 60% la demanda de viajes en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas. Para este lunes 16 de noviembre, Cabify estima que los traslados en la zona podrían tomar hasta 40% más de tiempo de lo habitual, ante la mayor concentración de personas y vehículos prevista desde las primeras horas del día.

El impacto de la visita papal en la movilidad de la capital ya se reflejó durante la llegada del pontífice. Según datos de Cabify, las solicitudes de viajes aumentaron 44% en las zonas cercanas a su recorrido. Uno de los puntos con mayor movimiento fue el aeropuerto, donde la demanda creció 60% entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En ese horario, el tiempo promedio de traslado en los alrededores del aeropuerto pasó de 52 a 70 minutos, es decir, 18 minutos adicionales frente a una jornada habitual. El incremento en la demanda también se extendió a otros sectores: entre las 18:00 y las 23:00 horas, las solicitudes de viajes aumentaron 55% en las zonas aledañas a la ruta papal.

En contraste, la demanda disminuyó en el Centro Histórico de Lima, en un contexto marcado por el cierre perimetral. Las variaciones evidencian el impacto de las restricciones y de la concentración de asistentes en los patrones de desplazamiento durante la visita.

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Cientos de fieles forman colas y saludan, en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, previo a la última misa del papa León XIV en el Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto de Joel Alonzo / El Comercio)

¿Dónde queda la Base Aérea Las Palmas y cómo llegar en Lima?

Ubicada en el distrito de Santiago de Surco, la Base Aérea Las Palmas es una instalación de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), inaugurada el 23 de julio de 1922 bajo el nombre de Centro de Aviación Jorge Chávez. En 1931 adoptó su denominación actual.

La base también tiene un valor histórico: en sus jardines se encuentran los monumentos y las tumbas de Jorge Chávez, pionero de la aviación, y José Abelardo Quiñones, héroe nacional.

El papa León XIV dará una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas en su última actividad en el Perú. (Foto: Essalud)

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Por su extensión, sus instalaciones han sido escenario de eventos multitudinarios. Entre ellos figuran las competencias de tiro de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la misa del papa León XIV, realizada el 16 de noviembre de 2026.