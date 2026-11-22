El chavismo y la oposición prevén concluir este lunes la cuarta ronda del diálogo que impulsa Estados Unidos en el marco de su plan de transición en Venezuela, de acuerdo con una convocatoria enviada este domingo por el Ministerio de Comunicación e Información.

El cuarto ciclo, que inició el pasado 13 de noviembre, se centró en la discusión de varias leyes relacionadas con derechos políticos; también la del Financiamiento al Terrorismo -un delito que usualmente imputan a manifestantes-, según señalaron a EFE recientemente fuentes cercanas a este proceso.

En principio, esta ronda de diálogo culminaría el pasado viernes, pero ante el volumen de trabajo pendiente las delegaciones decidieron el jueves extender la ronda, indicaron entonces las mismas fuentes.

Las delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en representación del chavismo, y por la exdiputada Dinorah Figuera del lado de la oposición, han sostenido sus encuentros en el Hotel Gran Meliá Caracas, ubicado en una zona céntrica de Caracas, a puerta cerrada.

Las conversaciones iniciaron formalmente en agosto como parte del plan de transición de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro en enero, y no cuentan con la participación de la líder opositora María Corina Machado, quien, sin embargo, ha apostado por el éxito de las negociaciones.

Los temas acordados en la mesa de diálogo

Durante la última semana, los delegados opositores han sostenido encuentros con representantes de pueblos indígenas para abordar problemas en sus comunidades, así como con expertos petroleros para exigir al Gobierno que haya transparencia en los acuerdos de explotación de crudo con otros países.

Hasta la fecha, las partes han avanzado en la renovación de todo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actualmente afín al chavismo gobernante; el levantamiento de bloqueos a sitios web, incluyendo portales de noticias venezolanos e internacionales que estaban restringidos, entre ellos la Agencia EFE, aunque todavía quedan portales por desbloquear.

Asimismo, han acordado la revisión de leyes -todavía pendiente de ejecución- usadas para inhabilitar políticos, como a Machado, y la del Financiamiento al Terrorismo.

También se ha pactado la recuperación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, una de las principales demandas del chavismo, que sigue sin concretarse.

Se espera que eventualmente la mesa de diálogo aborde la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), conformado por rectores afines al chavismo, para posteriormente convocar a elecciones.

La Administración de Donald Trump espera que, una vez sea renovado el CNE, la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, declare vacante la presidencia y se abra un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

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Liberación de presos políticos

El exdiputado Jorge Millán, miembro de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, aseguró que siguen insistiendo, junto a Estados Unidos, en la liberación de todos los presos políticos en el país.

“Hemos trabajado con los Estados Unidos, que es el garante de este proceso, para que dejen de existir los presos políticos”, señaló Millán en una entrevista en el canal privado Venevisión.

Asimismo, dijo que en el tercer ciclo de diálogo -celebrado en octubre pasado- se consignaron unas propuestas para resolver este tema, en el cual se sigue trabajando.

“Vamos a seguir insistiendo en que Venezuela debe dejar de tener estas categorías y que para llevar a esas elecciones, estas situaciones deben erradicarse por completo”, añadió.

El sábado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que le prohibieron las visitas familiares a los militares presos que cumplen 13 días en huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda (norte), quienes protestan para exigir su liberación, el cese de los retardos procesales y la revisión de sus expedientes.

Elaborado con información de EFE.