Este miércoles Estados Unidos y Venezuela reanudaron cooperación técnico-militar, rota en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez, con el objetivo de mejorar la capacitación de la Fuerza Armada venezolana y enfrentar juntos “amenazas comunes”, así lo anunció Delcy Rodriguez, quien recibió la visita de Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense.

“Esta cooperación técnico-militar es una cooperación que hoy estamos reanudando y yo espero que la podamos llevar a sus mejores niveles para que, como lo ha dicho el secretario, podamos hacer frente a amenazas comunes”, dijo la líder chavista en una transmisión televisada desde Miraflores, la sede del Gobierno, en Caracas.

COOPERACIÓN: UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA COMBATIR CRIMINALES

Por su parte, Hegseth sostuvo que la reanudación de la cooperación militar con Venezuela es una oportunidad para combatir a grupos narcoterroristas y criminales que operan en la región. Además manifestó su deseo de profundizar esta alianza, luego de más de 21 años.

“Me encuentro aquí en nombre del presidente Trump, quien envía sus saludos y espera con interés las oportunidades, no solo en el ámbito militar, mediante nuestra colaboración contra los narcoterroristas y las organizaciones criminales, sino también en lo económico”, dijo Hegseth.

Asimismo, el secretario de Guerra manifestó que Estados Unidos espera “seguir profundizando” la cooperación aprovechando la experiencia del Ejército estadounidense y del Departamento de Guerra, para “garantizar” que Venezuela no se vea amenazada por “narcoterroristas o delincuentes, y que se encuentre segura dentro de sus fronteras soberanas”.

DE AMENAZA REGIONAL A SOCIO COLABORADOR

En otro momento, Hegseth aseguró que, en menos de un año tras la captura de Maduro, Venezuela cambió.

“Venezuela ha pasado de ser nuestra amenaza regional más agresiva a convertirse en un socio de seguridad colaborador. En el proceso de reconstrucción de sus Fuerzas Armadas junto a Estados Unidos, estamos restableciendo nuestra alianza militar, que es natural e histórica”, dijo Hegseth en una rueda de prensa en las puertas de la embajada estadounidense en Caracas.

Hegseth detalló que este “acuerdo histórico” permitirá “a Estados Unidos colaborar con el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela mediante el entrenamiento conjunto, la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y el suministro de equipos y capacidades de defensa”.

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En esa línea, el funcionario estadounidense agradeció a la presidenta interina “por su labor estrecha, pragmática y diligente junto a Estados Unidos para lograr la estabilización de Venezuela”.

“No existe razón alguna para que Venezuela no pueda volver a ser una nación segura y sumamente próspera, tal como lo fue en el pasado. Como han demostrado las últimas casi tres décadas, la pérdida de prosperidad, la pérdida de seguridad y la pérdida de integridad territorial son el resultado de determinadas acciones y políticas”, afirmó.

VENEZUELA EXPLICA ACUERDO

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Venezuela aclaró que la reanudación de la cooperación técnico-militar con Estados Unidos, que concretó hoy el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, durante una visita en Caracas, se hará con “pleno respeto” a la soberanía, independencia e integridad territorial venezolana y en “estricto apego” a su Constitución.

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Esta cooperación estará orientada a “retomar iniciativas vinculadas con la formación, la capacitación, el intercambio técnico, la actualización tecnológica y el fortalecimiento de capacidades y equipamiento”, así como a “contribuir y hacer frente a las amenazas comunes”, subrayó el Ministerio de Defensa en un comunicado a través de sus redes sociales.

“Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional, mediante una cooperación sustentada en el respeto al derecho internacional y la defensa de los intereses soberanos de nuestra nación”, concluyó.

📌@mindefensa_ve || Mensaje del Ministro del Poder Popular para la Defensa GJ. Gustavo González López, en relación a la reanudación de la cooperación técnico-militar entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América sobre la base del respeto mutuo. https://t.co/OtqlK3dXcq — CEOFANB (@CEOFANBVE) November 18, 2026

El comunicado hace énfasis en el “estricto apego” a la Constitución, puesto que el contenido íntegro del acuerdo no se conoce y tampoco se sabe si puede llevar a tomar decisiones como la instalación de bases estadounidenses en Venezuela, lo que está prohibido por la Carta Magna.

Elaborado con información de EFE.