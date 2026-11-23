Los riesgos empiezan a tocar la puerta de la economía peruana. El cobre ha retrocedido cerca de 14% en el último mes y los mercados comienzan a discutir la posibilidad de una corrección de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial. Una reciente encuesta de Bank of America revela que el 34% de los gestores identifica una eventual burbuja de IA como el principal riesgo extremo para los mercados. ¿Estamos ante las primeras señales del final del ciclo favorable de las materias primas? Sería apresurado afirmarlo. Pero también sería imprudente ignorar la advertencia.

La electrificación, las redes de transmisión y la digitalización seguirán demandando cobre. Existen fundamentos para sostener precios elevados, pero también escenarios de ajuste. A ello se suma el riesgo de tasas de interés internacionales más altas y condiciones financieras menos benignas. Ninguno de estos escenarios es inevitable. Sin embargo, cuando sus probabilidades comienzan a preocupar a los mercados, corresponde hacerse una pregunta fundamental: ¿estamos aprovechando la ventana de oportunidad que todavía tenemos para realizar las reformas que necesita el Perú?

La pregunta es particularmente relevante porque nuestra economía sigue dependiendo demasiado del impulso externo. Entre 2005 y 2015, el PBI real por habitante creció aproximadamente 5% anual; durante la década siguiente, apenas 0.9%. La estabilidad macroeconómica, indispensable, no ha bastado para compensar el estancamiento de la productividad. Hoy el auge minero vuelve a sostener exportaciones, recaudación y expectativas. Pero no podemos confundir un ciclo favorable de términos de intercambio con una mejora estructural de nuestra capacidad de crecimiento.

¿Qué reformas pueden ser abordables en el contexto actual que brinden un empuje importante a nuestra productividad? Sin duda, el primer gran paso es el ordenar el funcionamiento del Estado peruano. Nuestra inversión pública se encuentra alrededor del 6.0% del PBI, muy por encima del promedio latinoamericano. Sin embargo, según el Consejo Privado de Competitividad (CPC), de aproximadamente 192 mil inversiones registradas entre 2015 y septiembre del 2026, apenas el 30% contaba con cierre formal. Entre 2018 y 2025, uno de cada cuatro proyectos con presupuesto dejó de recibirlo al año siguiente, pese a que muchos ya tenían expediente técnico aprobado.

Tenemos un Estado que premia iniciar proyectos, pero no necesariamente terminarlos. La descentralización transfirió recursos sin desarrollar suficientes capacidades de gestión. Necesitamos profesionalizar equipos, establecer mecanismos compartidos de ejecución y modificar los incentivos presupuestarios. Así, debería financiarse los proyectos próximos a culminar, después aquellos en ejecución y finalmente los nuevos, considerando su impacto en las brechas.

La segunda reforma a empujar consistiría en remover los obstáculos que impiden crecer a las empresas. La coexistencia del RUS, RER, Régimen MYPE Tributario y Régimen General genera umbrales que pueden incentivar la fragmentación de negocios o el enanismo empresarial. A ello se suman costos regulatorios y laborales que no siempre guardan proporción con la productividad. Necesitamos una tributación empresarial más gradual, basada en utilidades, y reglas laborales que faciliten la contratación formal y recompensen la productividad.

Un tercer frente es la simplificación regulatoria. En determinados estudios de impacto ambiental mineros se registran demoras aproximadas de 485 días, frente a un plazo legal de 120 días. Proteger el ambiente no exige tolerar expedientes interminables. Eliminar duplicidades, permitir evaluaciones paralelas, compartir información entre entidades y sustituir controles previos por fiscalización posterior cuando corresponda son reformas concretas.

Aquí aparece una oportunidad política inmediata. La Ley 32743 otorgó al Ejecutivo facultades legislativas hasta el 20 de enero del 2027. Aunque circunscritas a materias específicas de seguridad ciudadana y El Niño, incluyen herramientas para simplificar procedimientos administrativos, mejorar la interoperabilidad y destrabar determinados proyectos de infraestructura mediante medidas sobre permisos, predios, interferencias y asociaciones público-privadas. No permiten una reforma tributaria o laboral general, pero sí ofrecen la posibilidad de demostrar resultados concretos.

Y el reloj también corre en materia fiscal. Enfrentar El Niño exige recursos adicionales y puede justificar una flexibilización temporal de las reglas. Pero la propuesta de elevar el techo del déficit fiscal al 2.4% del PBI en el 2027, para converger al 1% recién en el 2031, implica un esfuerzo considerable de consolidación posterior, más aún si los riesgos de cambio en ciclo de los commodities aterrizan.

Las reformas estructurales tributarias, laborales e institucionales requieren leyes propias, mientras que otras pueden implementarse mediante cambios de gestión, presupuesto y las actuales facultades delegadas. Las comisiones presidenciales de mercado laboral, inversión pública, financiamiento y cumplimiento tributario que impulsa el MEF ofrecen una oportunidad para ordenar prioridades. Pero debemos evitar que terminen convertidas en nuevos diagnósticos sin ejecución.

No sabemos cuándo terminará el ciclo favorable de los minerales ni si los recientes movimientos de mercado anticipan una corrección duradera. Pero sabemos que las reformas serán mucho más difíciles cuando se reduzcan los ingresos extraordinarios, aumenten las restricciones fiscales y se encarezca el financiamiento. La pregunta no es cuándo se cerrará la ventana de oportunidad, sino cuánto habremos avanzado cuando eso ocurra. El tiempo sigue corriendo. Tic, tac…

David Tuesta es presidente del Consejo Privado de Competitividad.