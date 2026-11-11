La editorial apunta a comercializar 650,000 unidades de Plan Lector en 2027. Foto: Gemini
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Con el cierre de 2026, uno de los negocios que empieza a tomar impulso es el de la campaña escolar. Además de la demanda de útiles e implementos para el inicio de clases, existe otro mercado que cobra protagonismo en esa temporada: el de los libros escolares. En este segmento, las editoriales abastecen a los centros educativos y librerías con textos y materiales para el desarrollo del plan lector. Uno de los actores de este mercado es Eureka Editorial. ¿Qué estrategias prepara y cuáles son sus objetivos de crecimiento?

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