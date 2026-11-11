William Grisales Centeno, director general de Eureka Editorial, contó a Gestión que la compañía registró un crecimiento superior al 30% en 2026 , impulsado por la diversificación y ampliación de su portafolio editorial.

“Este año hemos puesto al mercado tres proyectos editoriales bastante fuertes. Uno en emprendimiento para fortalecer los procesos escolares en esta asignatura. Otro en religión, marcado por la necesidad de que los chicos vuelvan a tomar esta materia con metodologías más modernas e iniciativas mucho más ágiles. Y el otro proyecto que estamos liderando es el de educación emocional”, explicó.

Sobre esta última propuesta, Grisales señaló que busca responder a problemáticas que vienen afectando el entorno educativo, como el acoso y la violencia escolar, los embarazos tempranos y las adicciones a las drogas. “Estos son los tres proyectos en los que hemos encaminado el modelo de negocio, tanto para primaria como para secundaria”, subrayó.

La ampliación del portafolio también se ha traducido en un mayor despliegue comercial. Así, además de un crecimiento de dos dígitos frente al año anterior, duplicó su equipo de ventas directas . “Estamos pasando de tener un equipo de ventas de 10 personas a ampliar ese grupo al doble. Contamos con 20 comerciales directos que nos han ayudado a potenciar este crecimiento y que también se fortalecerá para 2027”, sostuvo.

En cuanto a su alcance en el mercado peruano, Eureka Editorial visita más de 3,000 colegios al año y tiene presencia en más de 500 instituciones educativas, “Ellos utilizan algunos de nuestros materiales, ya sea Plan Lector, Comunicación, Matemáticas o Inglés”, detalló.

¿Desde cuándo opera esta editorial? En detalle, el directivo comentó que tiene nueve años de operaciones en el país y ocupa actualmente el quinto lugar en ventas dentro del mercado editorial peruano, en el que participan más de 40 editoriales. “Somos líderes absolutos en Plan Lector en el Perú. Nadie vende más que nosotros. Somos líderes por el catálogo, por el producto y por el servicio en esta línea de negocio”, afirmó.

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La compañía maneja cinco principales líneas de negocio: textos escolares, que comprenden áreas básicas como Comunicación y Matemática; Plan Lector, enfocado en literatura infantil y juvenil; innovación y tecnología, que incluye proyectos de robótica educativa; productos digitales, como plataformas para ampliar y consolidar aprendizajes; y materiales dirigidos a colegios con Bachillerato Internacional (IB).

William Grisales Centeno, director general de Eureka Editorial, señaló que la compañía duplicó su equipo de ventas directas, pasando de 10 a 20 comerciales, como parte de su estrategia de expansión. Foto: Eureka Editorial

¿Qué viene para el 2027?

De cara a la campaña escolar 2027, Eureka Editorial busca ampliar su portafolio y fortalecer su posición en el mercado peruano. Para ello, incorporó la operación en el país de Vicens Vives, editorial española especializada en productos de Plan Lector y materiales educativos para colegios de los segmentos A y B, así como instituciones con bachillerato internacional .

“Nosotros todo lo que hacemos ahora en el 2026 es para ejecutarlo en el 2027. En esa línea de acción, hemos adquirido para el 2027 la representación en el Perú de la operación de Vicens Vives”, señaló.

El ejecutivo indicó que esta incorporación representaría un crecimiento adicional superior al 18% respecto a la facturación que actualmente registra Eureka Editorial. “Estamos recibiendo una operación que ya es madura, que lleva 26 años operando en el Perú y que, por un tema de expansión y de estrategia a nivel internacional, hemos negociado para sumarla a nuestro portafolio ”, comentó.

La incorporación de esta editorial comprende la operación completa de Vicens Vives en el país. “Hemos adquirido las oficinas que ellos tienen y todo el portafolio de productos que manejan, con toda la responsabilidad que eso implica para una operación de esta magnitud. Nos estamos quedando con la parte logística y financiera; en cuanto al recurso humano, los hemos trasladado de su plantilla a la de Eureka Soluciones Educativas”, manifestó.

¿Cuándo empezó las tratativas para la adquisición de la editorial española? Grisales indicó que las conversaciones con la editorial española se iniciaron el año pasado y se desarrollaron en encuentros internacionales del sector editorial, entre ellos las ferias de Bogotá y Guadalajara. La negociación respondió a la estrategia de Vicens Vives de buscar socios locales para transferir la operación de su sello editorial en distintos países.

“Estamos asumiendo la cobertura nacional, ampliando la cobertura que ellos tienen por nuestra capacidad instalada. Esta es una operación completa que se hizo. Toma tiempo porque implica una transición ordenada de algunos meses para que la operación pase a nuestras manos”, agregó.

La incorporación de Vicens Vives también representa una oportunidad para ampliar la presencia de Eureka Editorial en el segmento de literatura infantil y juvenil. “Con la incorporación de Vicens Vives, que viene siendo la tercera editorial más importante en Plan Lector del Perú, seremos líderes absolutos en esta línea de negocio”, remarcó.

En términos comerciales, Vicens Vives registró ventas líquidas por 1.5 millones de euros en Lima en lo que va del año, mercado en el que concentraba su operación. “Nosotros estamos potenciando esa operación para duplicar estos números de cara al 2027, porque nuestra cobertura es nacional”, anotó Grisales.

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La operación también implica costos anuales para mantener el sello editorial. En ese sentido, estimó que operar esta línea de negocio representa entre 150,000 y 200,000 euros al año.

¿La ampliación también se reflejará en el catálogo disponible? Al respecto, el vocero indicó que Eureka cuenta con alrededor de 500 títulos de Plan Lector, distribuidos entre los niveles de inicial, primaria y secundaria. Con Vicens Vives incorporará otros 390 títulos de esta línea y más de 2,000 títulos adicionales de literatura infantil y juvenil, inglés, materiales para colegios con bachillerato internacional y recursos didácticos para educación inicial y básica regular.

“Se suma a una compañía muy poderosa a nivel internacional y que es de las más prestigiosas que existe a nivel de literatura infantil y juvenil en el mundo”, indicó.

Con esta incorporación y los nuevos proyectos editoriales previstos para 2027, la compañía también se ha trazado una meta en el ranking del sector. Actualmente ocupa el quinto lugar entre más de 40 editoriales que operan en el Perú y espera avanzar una posición. “La idea es ir escalando. Creeríamos que con esta adquisición y la inversión que estamos haciendo en los nuevos proyectos de cara al 2027 es escalar una posición y ubicarnos en el cuarto puesto ”, afirmó.

Eureka Editorial amplía su oferta de materiales educativos y literatura infantil y juvenil. Con la incorporación de Vicens Vives, sumará 390 títulos de Plan Lector y más de 2,000 títulos adicionales a su catálogo. Foto: Andina

¿Busca nuevos socios?

Eureka Editorial forma parte de una compañía fundada en Colombia hace 29 años. “Desde Perú se administra la operación del cono sur de Latinoamérica, desde Ecuador hasta Argentina y la Patagonia, mientras que Colombia gestiona el cono norte, desde ese país hasta México”, contó.

De cara a nuevas oportunidades de negocio, el ejecutivo señaló que la compañía mantiene una búsqueda permanente de aliados editoriales internacionales . Para ello, participa en ferias del libro de Guadalajara, Bogotá y Barcelona, además de encuentros en Argentina y Ecuador.

Uno de los segmentos en los que buscan ampliar su oferta es el de inglés. Actualmente, la compañía representa a la editorial estadounidense McGraw Hill en algunos países con productos de idioma extranjero y también trabaja con Marshall Cavendish, editorial a la que el ejecutivo destacó por su método de enseñanza de inglés.

En cuanto a las expectativas comerciales para la próxima temporada escolar, Eureka Editorial busca incrementar el volumen de materiales que comercializa. En la campaña anterior, por ejemplo, la compañía colocó más de 500,000 unidades entre sus distintas líneas de negocio.

“La línea de negocio que más unidades mueve es Plan Lector, y aspiramos el siguiente año, en el 2027, llegar a 650,000 unidades, sumado a lo de Vicens Vives, más los proyectos nuevos que tenemos”, concluyó.

Clave

Movimiento económico: Respecto al movimiento económico de la campaña escolar 2027, Grisales estimó que represente para la compañía ventas de más de 9 millones de euros, equivalentes a alrededor de US$ 11 millones.