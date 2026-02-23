Según el análisis de la mencionada consultora, un 56% de limeños con hijos o dependientes en etapa estudiantil aseguró que su gasto en educación es mayor que el 2025; en tanto, solo un 40% indicó que el monto sería igual y un mínimo 2% percibe que es menor. Dentro de los conceptos por gasto educativo figuran, principalmente, pensiones y matrículas, útiles y materiales escolares, movilidad o transporte y otros gastos asociados al servicio educativo.

En esa línea, más de la mitad de padres capitalinos con hijos en edad escolar sostuvieron que la “compra de útiles y materiales escolares”, es el principal motivo del aumento; seguido de un 25% que coincidió en el “incremento de pensiones escolares; mientras que un 20% aludió a ”ajustes económicos del hogar y el cambio de colegio".

Por zonas, la percepción de que el gasto aumentó por la adquisición de útiles y materiales escolares, ocurre a nivel de las diferentes áreas de Lima, aunque con mayor incidencia en Lima Este y Lima Norte, principalmente, entre personas de 25 a 34 años y de 45 a 54 años.

“Este mayor concepto por útiles y materiales se debe a que su compra suele concentrarse al inicio del año escolar e incluye varios artículos a la vez, como cuadernos, libros, uniformes y materiales específicos, solicitados por la institución. Además, factores como la cantidad de cursos, el nivel educativo, la incorporación de recursos tecnológicos, actividades complementarias y posibles incrementos de precios también influyen en el mayor desembolso”, explicó Jairo Ortiz Arellano, jefe de Operaciones de Clientes Anónimos.

De este modo, un 51% de padres de familia capitalinos refirió que mensualmente destinará a gastos educativos entre S/ 300 y S/ 1,000; en tanto, que un 9% aseguró que sus desembolsos estarán incluso por encima de S/ 1,000.

“Hablamos de un gasto mensual en educación que asumen los hogares con dependientes escolares en Lima, el cual se realiza durante los nueve meses del año lectivo”, expresó.

El ejecutivo destacó que de continuar esta tendencia en los montos de desembolso, se podría dar una migración progresiva del gasto medio hacia rangos más altos (S/ 601 – S/ 1,000); además, de un incremento en la demanda de apoyos económicos, beneficios corporativos o subsidios.

Colegios privados y pensiones al alza

Otro dato en el que profundizó la investigadora de mercados fue en que del 100% de capitalinos con hijos en etapa escolar, el 63% tiene menores con asistencia a a instituciones públicas y, por el contrario, existe un 35% cuyos vástagos acuden a instituciones privadas.

En detalle, la educación pública predomina en la mayoría de las zonas de Lima, especialmente en Lima Este y Lima Sur. En contraparte, Lima Centro es la única zona donde la educación privada supera ligeramente a la pública.

“Es probable que en Lima Centro exista una mayor asistencia a instituciones privadas debido a que hay una alta oferta histórica de colegios privados y una población con capacidad de pago. A ello, también podemos sumar una percepción de mayor calidad con ubicaciones que facilitan la elección privada; en contraste a un sistema público más saturado”, manifestó Ortiz.

En este punto, dentro del segmento de limeños con hijos que acuden a instituciones privadas, el 29% de estos padres de familia aseguró que los gastos en pensiones han aumentado respecto al año anterior, especialmente, en Lima Este, Lima Sur, Lima Norte y Lima Centro. Ortiz recordó que en Lima Este se ubican algunas de las instituciones más exclusivas y de mayor prestigio de la capital.

“Si bien nuestro estudio no calcula el porcentaje exacto de incremento de las pensiones privadas para este año. Hemos podido revisar información secundaria, donde encontramos proyecciones generales (sobre tendencias educativas globales) que indican que muchas escuelas privadas suelen ajustar sus pensiones entre un 5 % y 8% para el añoescolar 2026 respecto a 2025, debido a factores como la inflación, los costos operativos y mejoras en la infraestructura”, concluyó el vocero de Clientes Anónimos.

Ficha técnica

Muestra: 403 personas (hombres y mujeres).

Edad: 18 a 65 años.

Margen de error: ± 4.88%.

Nivel de confianza: 95%.

Tipo de muestreo: No probabilístico por conveniencia.

Método de muestreo: Encuesta presencial por interceptación.

Instrumento: Cuestionario estructurado online.

Puntos de muestreo: Corredor rojo - Jockey Plaza; corredor rojo - Universitaria; Línea 1 - Angamos; Línea 1 - Bayóvar; Línea 1 - Gamarra; Línea 1 - Villa El Salvador; Metropolitano - Centro Cívico; Metropolitano - Javier Prado; Metropolitano - Matellini; Metropolitano - Naranjal.