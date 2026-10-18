La cita del día de Haruki Murakami, uno de los escritores japoneses más destacados de la literatura contemporánea, invita a reflexionar sobre cómo las ideas compartidas por la mayoría pueden influir en nuestra forma de ver el mundo. “Si solo lees los libros que todos los demás leen, solo podrás pensar lo que todos los demás piensan” advierte que limitarse a las mismas lecturas, autores y opiniones puede dificultar el desarrollo de un pensamiento independiente.

La reflexión de Haruki Murakami destaca el valor de buscar lecturas diferentes y descubrir perspectivas que no necesariamente coinciden con las más conocidas. Para el escritor, leer no consiste únicamente en acumular información, sino también en ampliar la imaginación y encontrar nuevas formas de interpretar aquello que ocurre a nuestro alrededor.

El significado de la frase de Haruki Murakami

La cita del día de Haruki Murakami plantea una reflexión sobre la importancia de leer diferentes perspectivas. | Crédito: Gestión Mix

La frase plantea una idea sencilla: las lecturas que elegimos pueden influir en nuestra manera de comprender el mundo. Si una persona se limita a consumir los mismos contenidos que la mayoría, corre el riesgo de familiarizarse únicamente con determinadas ideas y dejar de lado otras perspectivas.

Por eso, Haruki Murakami parece proponer una lectura más curiosa y abierta. Explorar autores desconocidos, géneros distintos o libros que cuestionen nuestras propias creencias puede ayudar a desarrollar un pensamiento más independiente.

Una reflexión sobre pensar de manera diferente

La enseñanza también puede trasladarse a otros ámbitos de la vida. Escuchar opiniones distintas, conocer culturas diferentes o acercarse a experiencias ajenas permite cuestionar algunas ideas que damos por sentadas.

En ese sentido, la cita del día de Haruki Murakami funciona como una invitación a salir de lo conocido. Leer algo diferente no significa necesariamente estar de acuerdo con ello, sino tener la oportunidad de comparar, cuestionar y formar un criterio propio.

La cita del día de Haruki Murakami destaca el valor de formar un pensamiento propio. | Foto por CORNELIUS POPPE / NTB / NTB VIA AFP

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