Enfrentar un obstáculo puede parecer una tarea imposible, pero confiar en las propias capacidades ayuda a dar el primer paso para superarlo. En la cita del día, el poeta romano Virgilio comparte una reflexión sobre el poder de la confianza personal: “Quienes creen que pueden vencer, lo consiguen”. La frase, vinculada a una de las grandes figuras de la literatura clásica, resalta la importancia de la determinación y la perseverancia para afrontar los desafíos.

Cita del día de Virgilio

Virgilio dejó una frase sobre la confianza y la perseverancia que mantiene vigencia siglos después. | Crédito: Gestión Mix

Virgilio nació alrededor del año 70 a. C. en Andes, cerca de Mantua, en el norte de la actual Italia. Su nombre quedó ligado a algunas de las obras más importantes de la literatura latina, entre ellas “Las Bucólicas”, “Las Geórgicas” y “La Eneida”, su obra más conocida.

En “La Eneida”, Virgilio cuenta la historia de Eneas, héroe troyano que sobrevivió a la destrucción de su ciudad y emprendió un largo viaje que, según la tradición narrada en el poema, conduciría a los orígenes de Roma. La obra se convirtió con el tiempo en uno de los grandes poemas épicos de la literatura occidental.

El significado de la frase de Virgilio

La frase “Quienes creen que pueden vencer, lo consiguen” puede interpretarse como una reflexión sobre la importancia de la confianza antes de enfrentar un desafío. No significa que la convicción garantice por sí sola un resultado, sino que la disposición mental puede influir en la manera en que una persona afronta las dificultades.

Virgilio vivió en una época marcada por conflictos y guerras civiles que transformaron profundamente el mundo romano. Ese contexto aparece de distintas maneras en su producción literaria, donde temas como la pérdida, el sacrificio, el destino y la resistencia ocupan un lugar importante.

Por eso, esta cita del día puede leerse como una invitación a no abandonar un objetivo únicamente porque el camino resulte difícil. La perseverancia comienza, muchas veces, con la posibilidad de imaginar que aquello que parece imposible todavía puede alcanzarse.

La cita del día invita a reflexionar sobre cómo la convicción puede ayudar a enfrentar las dificultades. | Crédito: Heritage Images / Getty Images

Más frases de Virgilio

“La fortuna favorece a los audaces”.

“Pase lo que pase, toda mala fortuna se vence con perseverancia”.

“Lo consiguen porque creen que pueden”.

“El tiempo vuela para no ser recordado jamás”.

“Al lobo nunca le preocupa cuántas ovejas haya”.