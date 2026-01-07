La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) informa que el financiamiento empresarial a través de ofertas públicas primarias (OPP) en el mercado de valores registró un crecimiento significativo en el 2025.

Un total de 32 empresas realizaron 70 colocaciones de instrumentos de deuda mediante OPP, logrando captar recursos por un monto total de US$ 1,398 millones, comunicó la SMV.

Esta cifra es superior en 31% a la reportada en el 2024, con una demanda que representó cerca de dos veces en promedio la oferta.

Dichas obligaciones, con plazos que variaron entre 180 días y 12 años y montos emitidos de hasta S/ 208 millones, fueron colocadas en su mayoría en soles (92%), lo que evidencia la confianza en la moneda nacional por su menor volatilidad frente a sus pares de la región y su fortaleza frente al dólar.

Durante el último mes del 2025, se observó un repunte importante en el monto colocado por OPP, sumando un total de US$ 260.5 millones, más del doble de lo registrado en diciembre de 2024 (US$ 109.9 millones), consolidando la tendencia observada durante los últimos meses del año.

Por su parte, empresas no corporativas también han seguido accediendo al financiamiento en el mercado de valores a través del Mercado Alternativo de Valores (MAV), beneficiándose de las ventajas que ofrece este segmento del mercado.

Así, durante el 2025, unas cinco empresas han colocado en dicho segmento un monto de US$ 7.5 millones, lo que significó un incremento de 52.0% respecto al año anterior, sumándose dos nuevas empresas (Assa Inmobiliaria S.A. y Surpack S.A.) a dicho segmento.

De esta forma, la colocación de valores vía OPP viene consolidándose como una alternativa competitiva frente a otras fuentes de financiamiento empresarial para empresas de diversos sectores económicos, aprovechando las facilidades que otorga la regulación para la inscripción y colocación de valores.

