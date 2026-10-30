Hasta septiembre, los instrumentos financieros estudiados por MC&F e IFEL reportaron una ganancia de 5.6%, en promedio. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

Al cierre de septiembre, el balance del rendimiento de los instrumentos de inversión disponibles a nivel local deja datos que superan expectativas, ¿cuáles son?

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