Una primera cifra es que catorce de las 264 de alternativas analizadas por la consultora MC&F e IFEL ganaron más de 20% entre enero y septiembre.

Los tres primeros lugares los ocupan índices de la Bolsa de Lima: el Selectivo (41.3%), el Selectivo ponderado (38.5%) y el General (37.7%).

Luego sigue un fondo mutuo que invierte en acciones peruanas, otro que tiene participación en el sector de seguridad y un tercero que también apuesta por renta variable (acciones) local.

Lo anterior se condice con el hecho de que la bolsa limeña acumula fuertes ganancias, apuntalada por los precios de los metales, al considerar su alto componente minero. El dinamismo de la demanda interna y la reducción del riesgo político tras las elecciones generales también impulsaron las cotizaciones de las acciones locales, señaló Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

No obstante, al 28 de octubre la rentabilidad anual acumulada aminoró a 32.38%, entre otras razones, por las dudas en torno a las grandes inversiones en inteligencia artificial (IA) y la reciente subida de la tasa de referencia de la Fed de EE.UU., que eleva el costo de financiamiento.

“El 20% es un rendimiento importante. Lo más probable es que el upside (potencial de alza adicional) sea limitado (para esos activos financieros). El único factor que podría impulsar esas acciones (o instrumentos) sería una paz total en Medio Oriente, pero en este momento parece improbable”, refirió Espada.

“En el mercado internacional, más allá de la inflación y la subida del petróleo, hasta ahora lo que viene sosteniendo las bolsas y algunas acciones en particular son los resultados de las empresas”, añadió.

MC&F e IFEL septiembre

Soles

Hasta septiembre, los instrumentos financieros estudiados por MC&F e IFEL reportaron una ganancia de 5.6%, en promedio.

El 45.1% de las alternativas registró rendimientos por encima de la inflación acumulada en el periodo de análisis (4%).

Los instrumentos denominados en soles registraron ganancias de 6.2%, en promedio, mientras las opciones en dólares reportaron como media un retorno de 5.3%.

Los instrumentos denominados en soles registraron ganancias de 6.2%, en promedio.(Foto: iStock)

Ahorro

Los depósitos a plazo en dólares en las entidades financieras lograron rendimientos ligeramente mejores que en soles. El retorno promedio en divisa extranjera fue de 3.6%, entre enero y septiembre, mientras que en moneda local la media fue de 3.5%, según MC&F e IFEL.

(MC&F e IFEL calcula los rendimientos solarizados, es decir, si la alternativa es en dólares, se aplica el tipo de cambio)

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.