Corporación E. Wong invirtió S/ 2.5 millones en un nuevo puente peatonal con escaleras mecánicas para mejorar la conectividad y el acceso al centro comercial desde la Panamericana Sur y la avenida Los Lirios. Foto: Corporación E. Wong
Corporación E. Wong invirtió S/ 2.5 millones en un nuevo puente peatonal con escaleras mecánicas para mejorar la conectividad y el acceso al centro comercial desde la Panamericana Sur y la avenida Los Lirios. Foto: Corporación E. Wong
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Karen Guardia Quispe
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El 2026 marca una nueva etapa de inversiones para Corporación E. Wong, propietaria de Mall del Sur (San Juan de Miraflores) y Plaza Norte (Independencia). A inicios de esta semana, la compañía inauguró oficialmente el nuevo puente peatonal de Mall del Sur, una infraestructura equipada con escaleras mecánicas que fue donada a la Municipalidad de San Juan de Miraflores para mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial y facilitar el acceso al centro comercial. Sin embargo, esta no es la única inversión en marcha. ¿Qué otros proyectos alista la empresa para sus principales complejos comerciales?

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