En detalle, el puente peatonal, cuya construcción demandó una inversión de S/ 2.5 millones, entró en operación a mediados del me pasado y busca beneficiar tanto a los visitantes del centro comercial como a los vecinos de la zona. Doris Yauri, gerente de Infraestructura de Corporación E. Wong, explicó que la obra respondió a la necesidad de mejorar la movilidad peatonal y vehicular en uno de los principales accesos al recinto.

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“El puente ya está operando desde mediados de junio. La necesidad de mejorar el entorno donde nos encontramos siempre ha sido una prioridad. Quisimos desarrollar esta infraestructura no solo para las personas que visitan el centro comercial, sino también para el peatón en general. Además de reforzar la seguridad y brindar mayor comodidad a los vecinos, buscamos mejorar el flujo vehicular, que se veía afectado por el cruce peatonal que existía anteriormente”, señaló a Gestión.

Consultada sobre el impacto que tendrá esta infraestructura, Yauri indicó que esperan un mayor flujo de visitantes gracias a la mejora en la accesibilidad, aunque evitó precisar una proyección de afluencia. Asimismo, precisó que, por ahora, este es el único proyecto de servicios básicos ejecutado fuera del centro comercial .

“Definitivamente esperamos un impacto en el público, sobre todo por la comodidad que ofrece el acceso. Ahora estamos conectando de manera directa la Panamericana Sur y la avenida Los Lirios con el centro comercial, lo que facilita el ingreso de los peatones y mejora la accesibilidad”, reiteró.

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Los nuevos pisos quinto y sexto de Mall del Sur albergarán a Claro, Movistar, Entel y Bitel, además de módulos de accesorios, en un proyecto que demandó una inversión de entre S/ 4.5 millones y S/ 5 millones. Foto: Corporación E. Wong

Las nuevas ampliaciones en Mall del Sur

A la par de las mejoras en el entorno del centro comercial, Mall del Sur también avanza con un crecimiento de su infraestructura con la incorporación de un quinto y sexto piso, donde se habilitará una Zona Telco. En concreto, la gerente de Infraestructura de Corporación E. Wong expresó que los nuevos niveles fueron construidos como parte de la ampliación del centro comercial y que la infraestructura ya se encontraba terminada.

Con esta iniciativa, la empresa busca convertir la Zona Telco en un nuevo punto de atracción para los visitantes. “ Los pisos quinto y sexto estarán listos para operar este mes ”, adelantó. Respecto a la oferta, arguyó que la Zona Telco albergará a Claro, Movistar, Entel y Bitel, además de módulos especializados en la venta de accesorios y otros productos relacionados con telefonía móvil.

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Por su parte, Helbert Miguel, representante del área de Infraestructura de Mall del Sur, detalló que la nueva zona fue diseñada para albergar entre 9 y 11 locatarios. “ En el sexto piso habrá capacidad para entre seis y siete operadores, mientras que el quinto contará con tres o cuatro espacios, aunque la apertura será gradual ”, dijo.

Agregó que la habilitación incorpora alrededor de 2,300 metros cuadrados de área arrendable (GLA), distribuidos en aproximadamente 1,500 m² en el sexto piso y más de 800 m² en el quinto, con una inversión estimada de entre S/ 4.5 millones y S/ 5 millones. De este modo, considerando también los S/ 2.5 millones destinados a la construcción del nuevo puente peatonal, las inversiones ejecutadas por Corporación E. Wong en Mall del Sur durante este año suman entre S/ 7 millones y S/ 7.5 millones.

¿Vienen más edificaciones? En esa línea, los planes de inversión de Corporación E. Wong para Mall del Sur no terminan con la Zona Telco. Si bien los voceros señalaron que, por el momento, no hay nuevos proyectos de expansión confirmados, revelaron que l a empresa ya trabaja en una iniciativa para fortalecer el área de entretenimiento del espacio comercial, ubicados entre el tercer y cuarto piso, con miras al 2027.

Yauri relató que el proyecto aún se encuentra en etapa de evaluación, por lo que evitó brindar mayores detalles sobre su alcance o cronograma. No obstante, comentó que la intervención se concentraría en los niveles donde actualmente opera esta categoría. “Estamos pensando hacer una ampliación en la zona de entretenimiento, pero todavía estamos elaborando el proyecto”, indicó.

La ejecutiva precisó que la propuesta no contempla añadir más pisos al centro comercial, sino realizar intervenciones dentro de la infraestructura existente para ampliar la superficie destinada al entretenimiento. " Sería una ampliación, sobre todo a nivel de superficie, no tanto en altura. Serían ampliaciones internas, remodelaciones ”, manifestó.

En ese contexto, señaló que el objetivo es generar espacio para la llegada de nuevos operadores y, eventualmente, ampliar la oferta actual de entretenimiento. “Esperemos que sí, que vengan más locatarios. También estamos evaluando ampliaciones de cines; todavía estamos definiendo qué es lo que vamos a plantear”, subrayó.

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Plaza Norte habilita su tercer nivel para incorporar un nuevo espacio de entretenimiento liderado por Happyland, cuya apertura está prevista para octubre y demandará una inversión de entre S/ 3.5 millones y S/ 4 millones. Foto: Corporación E. Wong

Lo que viene para Plaza Norte

Los planes de inversión de Corporación E. Wong también alcanzan a Plaza Norte (Independencia). En este centro comercial, la empresa viene habilitando el tercer nivel para ampliar su oferta de entretenimiento, proyecto que tendrá como principal incorporación el ingreso de Happyland, previsto para octubre de este año.

El nuevo operador, acotó la jefa de Infraestructura, ocupará un espacio cercano a los 3,000 m², convirtiéndose en una de las principales áreas de entretenimiento del mall. “Estamos habilitando todo el tercer nivel en la zona de entretenimiento. Ahí va a entrar Happyland, para octubre de este año, y será una gran zona de entretenimiento”, dijo.

Por su parte, el representante del área de Infraestructura de Mall del Sur, precisó que la adecuación de este espacio en el cono norte demandó una inversión de entre S/ 3.5 millones y S/ 4 millones.

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Consultados sobre nuevos proyectos de infraestructura fuera de Plaza Norte, los voceros revelaron que la empresa también evalúa construir un puente peatonal para mejorar el acceso a este recinto comercial, similar al recientemente inaugurado en Mall del Sur. Sin embargo, explicaron que la iniciativa aún se encuentra en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima , debido a que involucra una vía bajo su jurisdicción.

“También tenemos el proyecto, pero todavía estamos en coordinación con la comuna capitalina. Hay buena disposición”, comentó Yauri.

La ejecutiva detalló que la estructura tendría una longitud aproximada de 120 metros, aunque evitó precisar una fecha para el inicio de las obras. “Esperemos que este año pueda iniciarse o salir adelante”, añadió.

Finalmente, los representantes de la compañía confirmaron que Corporación E. Wong evalúa desarrollar un tercer centro comercial. Si bien evitaron revelar su ubicación o mayores detalles del proyecto, indicaron que podría concretarse entre 2027 y 2028. “ Estamos en eso, pero todavía no podemos decir nada. Esperemos que sea pronto ”, señalaron.

Claves

Viaducto aéreo : Los voceros también anunciaron que Corporación E. Wong proyecta ejecutar, bajo un esquema de donación, una obra valorizada en S/ 40 millones para la construcción de un viaducto aéreo en San Juan de Miraflores. La infraestructura conectará la Panamericana Sur con la avenida Los Lirios (en sentido norte-sur), con el objetivo de crear un nuevo acceso y reducir la congestión vehicular en el puente Atocongo.

Los voceros también anunciaron que Corporación E. Wong proyecta ejecutar, bajo un esquema de donación, una obra valorizada en S/ 40 millones para la construcción de un viaducto aéreo en San Juan de Miraflores. La infraestructura conectará la Panamericana Sur con la avenida Los Lirios (en sentido norte-sur), con el objetivo de crear un nuevo acceso y reducir la congestión vehicular en el puente Atocongo. Estado de la obra : "El proyecto está en trámites y gestiones con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Todo dependerá de esos procedimientos, pero esperamos que las obras puedan iniciarse este año“, señaló Helbert Miguel, representante del área de Infraestructura de Mall del Sur.