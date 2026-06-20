Juan Gabriel Largo Ramírez, gerente general de Leonisa en Perú, contó a Gestión que la compañía prevé cerrar el 2026 con un crecimiento de doble dígito. "Estamos viendo un desempeño muy positivo. Como compañía omnicanal, tenemos una conexión muy importante con el consumidor peruano, una audiencia que nos ha acompañado durante muchos años y con la que seguimos fortaleciendo nuestra relación“, relató el directivo.

Uno de los principales motores de crecimiento ha sido la expansión de sus tiendas físicas. Largo recordó que hace poco más de un año la empresa operaba 9 tiendas y un outlet. Actualmente, cuenta con 19 establecimientos. "Ello nos ha permitido registrar un crecimiento cercano al 90% en nuestro negocio de tiendas propias“, afirmó.

Según explicó, la apertura de nuevos puntos de venta, sumada al desempeño de las tiendas existentes, el crecimiento del comercio electrónico y una evolución favorable de la venta directa, han contribuido a los resultados de la compañía. "Los nuevos metros cuadrados, junto con la gestión de nuestras tiendas actuales, el buen comportamiento de la webstore y la estabilización del canal de venta directa, nos permiten proyectar un cierre de año con crecimiento consolidado de doble dígito“, reiteró.

A este panorama, se añade que la marca mantiene una sólida presencia en la mente del consumidor peruano. "Hoy tenemos cerca del 80% de top of mind en el país, y eso, sumado a los 70 años de la marca y a nuestra estrategia de expansión, nos está permitiendo obtener muy buenos resultados“, indicó.

Respecto a las perspectivas para este año, el gerente general precisó que el desempeño variará según cada canal de negocio. " En tiendas esperamos un crecimiento superior al 33%. La venta directa, que es un canal más maduro, crecería entre 3% y 4%, mientras que la webstore registraría un avance cercano al 15%“ , detalló.

Piura, Huancayo, Ica, Tumbes, Juliaca, Pucallpa, Chiclayo e Iquitos figuran entre los mercados priorizados por la marca. Foto: Leonisa

Las razones detrás de la llegada a provincias

El gerente de Leonisa expresó que la compañía ha identificado factores que sustentan su decisión de acelerar la apertura de tiendas, principalmente fuera de Lima .

Ente ellos está la subpenetración comercial en provincias. Durante años, el retail moderno se concentró en la capital y ciudades como Chiclayo, Juliaca, Pucallpa, Ica y Arequipa quedaron rezagadas. "Esos metros cuadrados no estaban bien atendidos, no solo para nuestra marca sino para muchas“, señaló. Ahora, la llegada de nuevos centros comerciales a esas ciudades abre la plataforma que Leonisa necesitaba.

Otro factor es precisamente esa expansión de los malls. Solo el año pasado, el sector recibió inversiones por alrededor de US$ 350 millones y se inauguraron cerca de 600 nuevos centros comerciales. A esto se añade la recuperación del consumo. El gerente estima que categorías como la de Leonisa —que se inscribe dentro del segmento de belleza— crecen entre el 4% y el 7%. "Es un producto de primera necesidad para la mujer“, subrayó, y trazó un paralelo con la expansión que también viven las marcas de maquillaje en el país.

Largo Ramírez también destacó el modelo omnicanal de la propia marca. Las tiendas físicas no son solo puntos de venta: son el nexo entre el mundo digital, el catálogo y la red de consultoras. "Las tiendas son el front de la marca, la valla publicitaria de conexión con toda la audiencia. Es donde ocurre el pool de experiencia“, relató el alto ejecutivo.

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Juan Gabriel Largo Ramírez, gerente general de Leonisa en Perú. El ejecutivo señaló que la compañía proyecta alcanzar 40 establecimientos en el país hacia el primer semestre de 2027, con foco en la expansión hacia provincias. Foto: GEC

Leonisa abrirá 21 tiendas entre 2026 y 2027

Leonisa se prepara ahora para una nueva fase de expansión que la llevará a sumar 21 tiendas adicionales entre 2026 y el primer semestre de 2027 . “Hace poco más de un año teníamos nueve tiendas y un outlet. Hoy contamos con 17 tiendas y dos outlets, lo que representa un crecimiento cercano al 90% en nuestro negocio de tiendas propias”, señaló a Gestión.

El objetivo es alcanzar una red de 40 establecimientos en el país, lo que representaría un crecimiento del 300% respecto al año pasado . La estrategia, remarcó, estará enfocada principalmente al interior del país, donde la empresa identifica un importante potencial de crecimiento.

Así, entre las ciudades consideradas para las nuevas aperturas figuran Piura, Huancayo, Ica, Tumbes, Juliaca, Pucallpa, Chiclayo e Iquitos. Asimismo, la marca continuará reforzando su presencia en Lima con proyectos en centros comerciales de Angamos, La Molina, Lima Sur, Bellavista, Centro Cívico, San Juan de Lurigancho, Comas, La Rambla y El Polo, además de un nuevo outlet premium y una futura tienda en Jockey Plaza.

“Queremos conectarnos con consumidores de todo el país. Vemos una gran oportunidad en ciudades donde la oferta comercial moderna todavía tiene espacio para crecer y donde existe una demanda que aún no está plenamente atendida“, afirmó Largo. La primera fase del plan estará concentrada exclusivamente en centros comerciales.

No obstante, la compañía evalúa incorporar locales puerta a calle en una siguiente fase de crecimiento . "Cuando alcancemos esta meta de 40 tiendas, probablemente el siguiente paso sea avanzar hacia una estrategia de locales puerta a calle. Es un formato que nos funciona muy bien en Colombia y en otros mercados, pero por ahora nuestro foco está en los centros comerciales“, aseveró.

Como parte de su estrategia de crecimiento, Leonisa puso en operación un nuevo centro de distribución en Huachipa, diseñado para atender de manera más eficiente la demanda de sus distintos canales de venta . “El crecimiento comercial requiere una infraestructura logística robusta. Nuestro nuevo centro de distribución nos permite atender al mercado peruano con mayor velocidad y eficiencia”, sostuvo Largo.

El plan de expansión, que incluye nuevas tiendas, fortalecimiento logístico y desarrollo omnicanal, contempla inversiones por más de US$ 2.5 millones .

Claves

Mayor presencia en grandes tiendas por departamento : Leonisa amplió su cobertura en el canal de grandes operadores. La compañía pasó de 17 a 24 puntos de venta en los primeros meses del año y sumó a Oechsle a su red de socios comerciales, además de fortalecer su presencia en Falabella y Ripley.

Leonisa amplió su cobertura en el canal de grandes operadores. La compañía pasó de 17 a 24 puntos de venta en los primeros meses del año y sumó a Oechsle a su red de socios comerciales, además de fortalecer su presencia en Falabella y Ripley. Apuesta por el crecimiento omnicanal: La expansión de la marca no solo contempla tiendas propias, sino también una mayor presencia en canales terceros y en comercio electrónico, con el objetivo de ampliar su cobertura a nivel nacional.

La expansión de la marca no solo contempla tiendas propias, sino también una mayor presencia en canales terceros y en comercio electrónico, con el objetivo de ampliar su cobertura a nivel nacional. E-commerce con entregas el mismo día: La empresa implementó recientemente un servicio de despacho inmediato para compras realizadas en su tienda online, una modalidad que busca atender a consumidores que priorizan la rapidez en la entrega.

La empresa implementó recientemente un servicio de despacho inmediato para compras realizadas en su tienda online, una modalidad que busca atender a consumidores que priorizan la rapidez en la entrega. Generación de empleo : La apertura de nuevos locales también tendrá impacto en el mercado laboral. Según la compañía, cada tienda genera alrededor de cuatro empleos directos y la operación de Leonisa en Perú ya se acerca a los 300 colaboradores.