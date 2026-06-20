Leonisa opera actualmente 19 establecimientos en Perú entre tiendas y outlets. Foto: Leonisa
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Karen Guardia Quispe
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El 2026 será un año especial para Leonisa. Mientras la firma colombiana de ropa interior celebra 70 años de trayectoria, avanza con un ambicioso plan de expansión en Perú, enfocado principalmente en el interior del país. Con una proyección de crecimiento de doble dígito en el mercado local y una sólida base de consumidoras como principal motor de negocio, la compañía apuesta por reforzar su presencia en regiones. ¿Cuál es la estrategia detrás de esta expansión?

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