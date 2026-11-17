Jorge Portocarrero, cofundador de Rento Perú, señaló que ante el buen performance de Rento Viajeros, con ingresos que alcanzan los cerca de S/ 10 millones anuales por concepto de renta particular de vehículos, hoy la empresa se embarca en un nuevo proyecto. La necesidad que se busca atender es el transporte de carga a través de un amplio portafolio de unidades dispuestas para este objetivo.

“Rento Carga es una plataforma web que conectará empresas que necesitan mover carga con transportistas verificados previamente. Cada vehículo tendrá una validación antes de operar; además, del seguimiento vía GPS que permitirá al cliente conocer el recorrido de su mercadería desde el inicio”, expresó.

El ejecutivo manifestó que este nuevo servicio pretende lograr una mayor eficiencia del transporte de carga en el país, facilitando los procesos para los prestadores y los solicitantes. De hecho, la plataforma, adicional a servir de intermediario del servicio, también se encargará del cobro de la tarifa.

“En esta primera etapa, el transportista pondrá su tarifa sujeto a variables que ellos definan, como el tiempo, mercancía o distancia. De ese monto, el propietario del vehículo obtendrá el 94%, mientras que la plataforma obtiene una comisión de 6%”, detalló.

El lanzamiento oficial de Rento Carga es en diciembre. (Foto: Rento)

Oferta y posibles clientes

Actualmente, Rento Carga cuenta con el enrolamiento de más de 30 vehículos de carga y la proyección es que hacia cierre de año sean más de 100, con un promedio de dos unidades por transportista inscrito. Los vehículos parte del portafolio son todos aquellos que cumplan atributos de carga, como furgones, camiones ala de gaviota, frigoríficos, volquetes, entre otros.

“La unidad no necesariamente tiene que pertenecer a una empresa logística, también puede ser el vehículo de una persona natural. Lo que sí es indispensable es tener toda la documentación y permisos de circulación vigente”, sostuvo.

Jorge Portocarrero, cofundador de Rento Perú. (Foto: Rento)

En cuanto a la mercadería, el ejecutivo manifestó que los productos únicamente exceptuados son aquellos que no son cubiertos por el seguro, tales como laptops, celulares o artefactos eléctricos por ser de alto riesgo. Asimismo, el transporte es de cobertura nacional.

“Vemos con interés a distribuidores de grandes cadenas de retail como Falabella, Sodimac y demás. Consideramos que ellos tienen especial atención en esta plataforma, dado que tienen la necesidad de contar con empresas de transporte homologadas”, indicó.

La proyección de Rento Carga para su primer año de operación (diciembre 2027) es de una facturación de US$ 1,200,000; en tanto, al cierre del 2028 se aguardaría alcanzar los US$ 4 millones.

Rento Viajeros tras la internacionalización

Portocarrero adelantó que este año en Rento Viajeros alcanzarían los 20,000 alquileres de vehículos, con un promedio de 3.5 días por servicio, principalmente los fines de semana.

“El 65% de personas que alquila un vehículo lo realiza con fines recreativos; es decir, viajes con la familia o con amigos. El otro 35% lo hace para tareas diferentes o porque simplemente dejaron el carro propio en mantenimiento”, precisó.

El representante detalló que por 3.5 días, que es el promedio alquilado, la tarifa es de S/575 aproximadamente, donde un 60% se dirige para el propietario de la unidad y 40% es la comisión de la plataforma para el pagos de seguros y otros. “Hay propietarios que en tres años de alquiler han acumulado más de S/ 100,000 en ingresos”, añadió.

Rento Viajeros cuenta con una oferta actual de alrededor de 3,600 vehículos para alquiler; en tanto, alista para mediados del próximo año lograr la internacionalización por medio de su llegada a países como Ecuador y Chile.