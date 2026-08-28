Logotipo de Nvidia en la conferencia GTC de la compañía en San José, California, el 16 de marzo. Fotógrafo: Benjamin Fanjoy/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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Nvidia Corp., el fabricante de chips en el centro del auge de la inteligencia artificial, dijo que sus ingresos crecerán cerca de 70% el próximo año fiscal, aliviando las preocupaciones de que el gasto en IA esté a punto de perder impulso.

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