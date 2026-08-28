El crecimiento de ventas proyectado para el año fiscal 2028 supera ampliamente el aumento de 45% estimado por los analistas, según datos recopilados por Bloomberg. Las acciones de Nvidia subían 7.4% antes de la apertura del mercado en Nueva York el jueves, encaminadas a sumar unos US$ 370,000 millones a su valor de mercado. Los títulos acumulan un avance de 12% este año hasta el cierre del miércoles.

Nvidia crecería más rápido si tuviera acceso a una mayor oferta de componentes, dijo la directora financiera, Colette Kress , durante una conferencia telefónica posterior a la presentación de resultados. “Increíblemente, estamos viendo una aceleración de la demanda incluso a nuestra escala”, dijo. “Las previsiones de nuestros clientes apuntan a que nuestro crecimiento se duplicará el próximo año”.

Las optimistas perspectivas dieron alivio a los inversionistas preocupados por una burbuja en la economía de la IA. Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, es el principal proveedor de aceleradores de IA, un componente clave para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Esa posición ha convertido sus resultados trimestrales en un barómetro del estado de la industria en general.

En el reporte de resultados del segundo trimestre de Nvidia, el director ejecutivo Jensen Huang dijo que la demanda no hace más que acelerarse. También destacó el despliegue de la nueva línea de chips de la empresa, Vera Rubin.

“El despliegue de infraestructura de IA está a toda máquina”, dijo. “Vera Rubin, que ya está en plena producción, fue diseñada precisamente para impulsar este momento”.

Jensen Huang. Foto: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Los ingresos en el trimestre actual serán de US$ 108,000 millones, con una variación de más o menos 2%, dijo la empresa. Los analistas habían estimado US$ 105,200 millones en promedio. El margen bruto, el porcentaje de las ventas que queda después de descontar el costo de producción, será de aproximadamente 74% en el trimestre.

La empresa advirtió que los márgenes se reducirán en los próximos meses mientras Nvidia enfrenta un fuerte aumento de los costos de memoria. Espera que el indicador toque fondo en el cuarto trimestre fiscal —un período que se extiende hasta enero—, entre 71% y 72%.

A medida que Nvidia aumente sus propios precios, el margen debería estabilizarse entre 72% y 73% en el año fiscal 2028, dijo Kress.

Nvidia predice otro año espectacular.

El mensaje más amplio fue que la demanda de los clientes no ha dado señales de moderarse. Tras años de crecimiento vertiginoso, algunos inversionistas se habían mostrado preocupados por una posible burbuja. Los numerosos acuerdos de inversión de Nvidia con empresas de la economía de la IA también generaron temores de que las operaciones circulares dejen a la industria en una posición más frágil.

“Nos encantaría tener más oferta”, dijo Kress en una entrevista. “La verdadera pregunta es cuánto más podríamos hacer”.

En el segundo trimestre, que terminó el 26 de julio, las ventas aumentaron a más del doble respecto de un año antes, a US$ 96,200 millones. La ganancia fue de US$ 2.22 por acción, excluyendo ciertas partidas. Los analistas habían proyectado ingresos de US$ 92,500 millones y ganancias de US$ 2.09 por acción.

La crucial división de centros de datos de Nvidia registró ingresos de US$ 89,000 millones, frente a una estimación promedio de US$ 85,800 millones. Un grupo conocido como hiperescaladores, que incluye a Amazon.com Inc. y Google, de Alphabet Inc., representó gran parte de esas ventas.

Nvidia ha buscado ampliar su base de clientes, con el objetivo de demostrar que depende menos de un pequeño grupo de gigantes tecnológicos para generar gran parte de sus ventas.

Mientras tanto, cada vez es más difícil impresionar a los inversionistas. Nvidia ha superado las estimaciones de ventas de Wall Street durante 16 trimestres consecutivos. Pero eso no siempre ha impulsado sus acciones, ya que los accionistas han comenzado a dar por sentado su rápido crecimiento y su capacidad para superar las previsiones. Las acciones han caído al día siguiente de cinco de sus últimos seis reportes de resultados.

Nvidia predice que los márgenes se reducirán.

Las únicas empresas de la industria de semiconductores que rivalizan con el rápido crecimiento de los ingresos de Nvidia son los fabricantes de chips de memoria Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. y Micron Technology Inc. Entrenar y ejecutar software de IA requiere enormes cantidades de memoria informática, lo que ha impulsado el crecimiento, pero también ha sometido a sus fábricas a una enorme presión. Aunque están ampliando su capacidad, las empresas no esperan alcanzar la demanda durante varios años. La escasez ha disparado los precios de los chips de memoria.

Rivales de Nvidia

La escasez también afecta a Nvidia porque la memoria se integra en el mismo paquete que sus chips. La empresa ha notificado a sus clientes que está aumentando los precios de sus productos para reflejar el incremento de los costos.

Al mismo tiempo, una avalancha de posibles rivales busca hacerse un espacio en el lucrativo mercado de Nvidia. Además, los propios clientes de la empresa desarrollan cada vez más chips propios, lo que podría reducir su dependencia de Nvidia a largo plazo.

Esta misma semana, OpenAI, creadora de ChatGPT, dijo que su nuevo procesador Jalapeno tuvo un mejor desempeño que la actual línea de Nvidia durante las pruebas.

Nvidia ha dedicado gran parte del último año a cerrar acuerdos de inversión con importantes empresas de IA, incluidos desarrolladores de software y compañías que proporcionan la infraestructura que lo sustenta. Esos acuerdos —y el respaldo financiero prometido— han dejado, en teoría, a Nvidia expuesta a decenas de miles de millones de dólares en obligaciones.

La empresa ha dicho que esos acuerdos acelerarán la adopción de la IA, lo que generará aún más demanda por sus productos. Pero los críticos han expresado su preocupación de que el financiamiento circular fomente una demanda artificial.

Kress describió los acuerdos como parte de los esfuerzos de Nvidia por aumentar la oferta. La mayor parte de sus compromisos de gasto adoptó la forma de acuerdos de compra a largo plazo con proveedores, dijo.

“La mayor parte de los compromisos con los que hemos estado ayudando a distintas empresas tiene que ver con algo muy importante: la oferta”, dijo Kress.

La empresa también sigue luchando por obtener un mayor acceso al mayor mercado de semiconductores del mundo: China. Washington le ha concedido un margen limitado para vender algunos de sus chips de IA en ese país, pero Pekín ha frenado el proceso al mantener un estricto control sobre las compras.

Para la empresa —y sus inversionistas—, consolidar una presencia en China se considera tanto una vía de crecimiento como una forma de evitar que los fabricantes locales de chips del país adquieran demasiado poder.