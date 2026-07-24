Las empresas que concentran gran parte de su presupuesto y talento en mantener equipos y servidores restan recursos valiosos a su propio desarrollo. Asimismo, gestionar internamente las tecnologías de la información (TI) sin la escalabilidad ni el soporte especializado adecuados expone a la organización a riesgos críticos , tales como la pérdida de datos y la interrupción abrupta de servicios.

A medida que la inteligencia artificial y la nube impulsan la innovación y la eficiencia operativa, contar con una infraestructura tecnológica moderna se vuelve cada vez más relevante para las empresas. Así lo plantea el reciente informe “ Horizonte en Foco ” de Google Cloud , basado en una investigación de IDC entre 500 líderes de tecnología de empresas privadas de Brasil, Chile, Colombia y México. El documento revela que, en Chile y Colombia, el 99% de las empresas consultadas utiliza algún tipo de nube en su infraestructura digital. Además, indica que, para equilibrar rendimiento, flexibilidad y costos, la mayoría prefiere entornos híbridos, con la nube como eje central de su estrategia digital.

En el Perú, este escenario impulsa un dinamismo enorme: se proyecta que el mercado local de centros de datos , instalaciones diseñadas para alojar, procesar y proteger los servidores y la información vital de una empresa, duplicará su valor para alcanzar los US$ 378 millones hacia el 2031 .

En la acelerada transformación digital que nuestras empresas están enfrentando en la actualidad, un centro de datos o data center se convierte en un aliado estratégico para acompañar esta transición y al mismo tiempo impulsar el crecimiento de la organización.

Ventajas de contar con un aliado tecnológico en TI

Migrar la información a un centro de datos transforma por completo la dinámica operativa y financiera. Al externalizar su infraestructura, las empresas logran:

Concentrar los esfuerzos de sus equipos en el desarrollo principal del negocio ( core business ).

de sus equipos en el desarrollo principal del negocio ( ). Acceso inmediato a tecnología de última generación sin realizar inversiones millonarias en hardware, software o mantenimiento.

sin realizar inversiones millonarias en hardware, software o mantenimiento. Escalar sus recursos digitales de manera sencilla y rápida para adaptarse a los picos de demanda del mercado.

de manera sencilla y rápida para adaptarse a los picos de demanda del mercado. Mitigar riesgos operativos contando con especialistas técnicos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

El salto hacia la resiliencia

Estas nuevas dinámicas exigen contar con un socio tecnológico capaz de asegurar que la información esté siempre disponible y protegida. Es aquí donde el Data Center Claro se posiciona como una infraestructura crítica que habilita la resiliencia y la transformación digital de las organizaciones peruanas.

El Data Center Claro destaca en el mercado por integrar servicios en la nube, conectividad y alianzas estratégicas con firmas globales como VMware y Commvault. Su portafolio abarca soluciones a la medida, desde entornos de nube privada hasta resguardo de copias de seguridad y espacios físicos.

“Contar con una infraestructura crítica certificada y con un socio tecnológico especializado significa tener la tranquilidad de que el negocio puede seguir evolucionando sobre una base sólida, segura y escalable. Eso permite que las empresas se concentren en innovar, responder más rápido a las necesidades del mercado y seguir creciendo, mientras la infraestructura acompaña ese proceso con los niveles de disponibilidad y resiliencia que hoy exige el entorno digital”, destaca Ricardo Odria, Director de Servicios Digitales de Claro empresas.

El ejecutivo también resaltó la importancia de tener un aliado en el cual las empresas puedan confiar durante su transformación digital “Muchas empresas inician su transformación digital pensando en las aplicaciones o en las nuevas tecnologías que van a incorporar. Sin embargo, pocas veces se detienen a evaluar si la infraestructura que las soporta está preparada para acompañar ese crecimiento. En Claro empresas entendemos que la transformación digital no empieza con la tecnología, sino con la confianza de contar con una infraestructura preparada para sostener el crecimiento del negocio a largo plazo”, agregó.

Asimismo, la propuesta de Claro también incorpora un enfoque de sostenibilidad. Como parte de este compromiso, la compañía firmó un acuerdo de compra de energía con Statkraft para abastecer sus operaciones con energía 100 % renovable, respaldada por certificados internacionales I-REC que garantizan la trazabilidad y el origen de 106 GWh al año. Esta iniciativa se suma a otras acciones de eficiencia energética y descarbonización que la empresa impulsa desde hace varios años, demostrando que es posible responder a las crecientes exigencias del entorno digital mientras se avanza hacia una operación más limpia y responsable.

El aliado tecnológico ideal

La verdadera competitividad exige una base operativa que mitigue rápidamente los imprevistos. Respaldado por la red global de centros de datos de América Móvil, Claro empresas ofrece una plataforma segura para que las organizaciones peruanas aceleren su innovación tecnológica.

Con esta infraestructura, Claro reafirma su compromiso con el desarrollo de la economía digital del país, acompañando a las empresas peruanas para que innoven y crezcan sus operaciones.

Los servicios se encuentran disponibles para clientes RUC 20 y se encuentra sujetas a evaluación crediticia y requerimientos técnicos. Conoce más sobre cómo proteger la continuidad de tu negocio y los servicios en claro.com.pe/empresas/soluciones/data-center .

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