El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invitará al debate de postulantes a la Alcaldía de Lima Metropolitana al candidato a alcalde o, en su defecto, al primer regidor que quede habilitado para recibir la credencial de alcalde en caso su lista gane, según el acuerdo al que llegaron las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El acuerdo fue adoptado por mayoría durante la segunda mesa de coordinación entre representantes de las organizaciones políticas y el JNE, realizada el lunes 14 de septiembre, como parte de la organización de los debates programados para el 21 y 22 de septiembre.

Cabe indicar que la definición sobre quién será finalmente invitado dependerá de lo que resuelva el órgano electoral en los próximos días.

Así lo explicó a RPP Carlos Vilela, director de Educación del JNE, en declaraciones a RPP al término de la reunión.

“En su mayoría, (las organizaciones políticas) han acordado que salga la invitación del Jurado Nacional de Elecciones para el candidato o el regidor que vaya a ser habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones en estos días. Si el candidato va a poder participar como candidato a primer regidor el día del debate, se va a conocer en los siguientes días, depende de lo que se vaya a decidir en las instancias jurisdiccionales”, indicó.

El criterio adquiere especial relevancia debido a que todavía está pendiente que el Pleno del JNE determine si un alcalde elegido en 2022, que ahora participa en las elecciones como primer regidor, puede recibir posteriormente una nueva credencial de alcalde si su lista gana y le corresponde asumir el cargo mediante sucesión.

Las razones del acuerdo

La discusión sobre este punto surgió durante la primera reunión de coordinación para el debate, realizada el 7 de septiembre, luego de que Renovación Popular solicitara que Rafael López Aliaga, quien postula como primer regidor de su lista en Lima, participe como representante de la organización política.

Ante esta situación, 14 organizaciones políticas acordaron solicitar al Pleno del JNE un pronunciamiento para que precise si resulta legalmente procedente que alcaldes elegidos en 2022 puedan recibir una nueva credencial de alcalde durante el periodo municipal siguiente mediante el mecanismo de sucesión. Renovación Popular votó en contra de ese pedido.

El planteamiento está relacionado con el artículo 194 de la Constitución, que establece que los alcaldes no pueden ser reelegidos de manera inmediata.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó anteriormente que el pedido de las organizaciones políticas fue comunicado a la Presidencia del organismo y que el asunto sería incorporado en la agenda del Pleno. También precisó que una cuestión es que un alcalde en ejercicio pueda postular como primer regidor —situación sobre la que el JNE ya se ha pronunciado— y otra distinta es determinar si, posteriormente, puede recibir la credencial y asumir nuevamente la alcaldía.

Según informó Burneo,153 alcaldes a nivel nacional participan en estas elecciones como primeros regidores, aunque no todos sus casos han llegado al Pleno del JNE mediante una apelación.

JNE sorteó orden de participación de partidos para debates del 21 y 22 de septiembre. Conozca cómo será. Foto: Mario Zapata/ GEC)

JNE sortea orden de participación de partidos para debates

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció, mediante un sorteo realizado este lunes, el orden de intervención de las agrupaciones políticas que participarán en los debates programados para el 21 y 22 de septiembre, como parte de las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre.

La primera jornada del debate, programada para el 21 de septiembre, contará con la participación de 13 organizaciones políticas: Partido Cívico Obras, Coalición Transformadora Tierra Verde, Partido Morado, Frepap, Somos Perú, Juntos por el Perú y Pueblo Consciente, Batalla Perú, Alianza para el Progreso (APP), Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación, Demócrata Verde y Podemos Perú.

En la segunda fecha, prevista para el 22 de septiembre, participará un segundo bloque integrado por otras 13 agrupaciones políticas: Partido del Buen Gobierno, Partido Popular Cristiano (PPC), Avanza País, Renovación Popular, Alianza Venceremos, Fuerza Ciudadana y Acción Popular, Perú Libre, Visión Perú, Apra, Progresemos, Frente de la Esperanza y Fuerza Popular.

El debate, que se desarrollará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, ubicado en el distrito limeño de San Borja, estará dividido en cuatro bloques.

En el primer bloque, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer su visión para la capital peruana.

El segundo segmento estará destinado a la exposición de sus planes de gobierno municipal, en una dinámica de interacción entre los postulantes que tendrá una duración de tres minutos.

Durante el tercer bloque, los candidatos responderán dos preguntas formuladas por la ciudadanía, seleccionadas de un total de cerca de 5 000 interrogantes recogidas por el JNE a nivel nacional.

Finalmente, el cuarto bloque estará reservado para el mensaje final de cada candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el cual dispondrán de un minuto y medio.