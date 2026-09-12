La ONPE modificó el cronograma para la primera entrega de información financiera de las campañas electorales. Foto: ONPE.
La ONPE modificó el cronograma para la primera entrega de información financiera de las campañas electorales. Foto: ONPE.
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Redacción Gestión
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Los candidatos y organizaciones políticas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 tendrán siete días adicionales para presentar su primera información financiera de campaña ante la

El plazo vencía hoy; sin embargo, el organismo electoral decidió ampliarlo hasta el viernes 18 de setiembre, mediante la

La primera entrega comprende los aportes, ingresos y gastos de campaña registrados entre el 7 de enero, fecha de convocatoria a las elecciones, y el 5 de setiembre, es decir, 30 días antes de la jornada electoral.

¿Cómo deberán presentar la información?

La información podrá ser presentada de manera digital a través del portal de financiamiento CLARIDAD de la ONPE. Y también podrá entregarse de forma presencial mediante una carta acompañada de los formatos y anexos correspondientes.

La documentación puede presentarse de manera física en la sede central de la ONPE, así como en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) o en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) habilitadas para los comicios.

En el caso de los candidatos, el reporte puede ser presentado directamente por ellos o por su responsable de campaña. Una misma persona, además, puede asumir esta función para varios candidatos.

¿Qué información deben reportar?

Los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales deberán utilizar el formato 5 para declarar sus aportes e ingresos y el formato 6 para informar sus gastos.

En tanto, los candidatos deberán registrar sus aportes e ingresos mediante el formato 7 y sus gastos mediante el formato 8.

Si el candidato cuenta con un responsable de campaña, la designación de esta persona debe ser comunicada a través del formato 14.

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