El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que este lunes 14 de setiembre se reunirá nuevamente con las organizaciones políticas que participarán en el debate de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana, como parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La convocatoria consta en un oficio enviado por el organismo electoral a los partidos participantes, con el asunto “Invitación a la segunda mesa de negociación para el debate electoral de Lima, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026”, documento al que tuvo acceso RPP Noticias.

El oficio, firmado por Carlos Vilela, director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, señala que la reunión se realizará el lunes 14 de setiembre, a las 4:00 p.m., en el auditorio de la sede Lampa del JNE, ubicado en la avenida Nicolás de Piérola N.° 1070, en Lima.

“Con el propósito de continuar con el diálogo respecto de los temas acordados en la primera reunión, realizada el lunes 7 de setiembre del año en curso, se les convoca a la segunda reunión de negociación”, se lee en el documento.

La reprogramación fue confirmada a RPP Noticias por Mónica Yaya, candidata a la alcaldía de Lima por el Partido Aprista Peruano (APRA), quien explicó que en esta reunión se definirán aspectos relacionados con la organización del debate.

“Ha habido un cambio de agenda. El Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto postergar la cita que había mañana entre las organizaciones participantes, en las que está incluida también Renovación Popular, para el lunes”, señaló.

Yaya precisó que entre los temas pendientes se encuentran la definición de los turnos de participación de los candidatos y la conformación de las duplas que intervendrán en los debates.

Por otro lado, la candidata indicó que las 14 organizaciones políticas participantes también están a la espera de una respuesta del Pleno del JNE sobre su pedido para que se pronuncie respecto a la entrega de la credencial de alcalde a un primer regidor.

Según Yaya, hasta el momento no han recibido una comunicación oficial del organismo electoral sobre este último pedido.