Las organizaciones políticas definirán los turnos y duplas del debate electoral de Lima. Además, esperan un pronunciamiento del JNE sobre la entrega de credenciales a regidores. (Foto: GEC)
Las organizaciones políticas definirán los turnos y duplas del debate electoral de Lima. Además, esperan un pronunciamiento del JNE sobre la entrega de credenciales a regidores. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

anunció que este lunes 14 de setiembre se reunirá nuevamente con las organizaciones políticas que participarán en el debate de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana, como parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La convocatoria consta en un oficio enviado por el organismo electoral a los partidos participantes, con el asunto “Invitación a la segunda mesa de negociación para el debate electoral de Lima, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026”, documento al que tuvo acceso RPP Noticias.

El oficio, firmado por Carlos Vilela, director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, señala que la reunión se realizará el lunes 14 de setiembre, a las 4:00 p.m., en el auditorio de la sede Lampa del JNE, ubicado en la avenida Nicolás de Piérola N.° 1070, en Lima.

“Con el propósito de continuar con el diálogo respecto de los temas acordados en la primera reunión, realizada el lunes 7 de setiembre del año en curso, se les convoca a la segunda reunión de negociación”, se lee en el documento.

La reprogramación fue confirmada a RPP Noticias por Mónica Yaya, candidata a la alcaldía de Lima por el Partido Aprista Peruano (APRA), quien explicó que en esta reunión se definirán aspectos relacionados con la organización del debate.

“Ha habido un cambio de agenda. El Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto postergar la cita que había mañana entre las organizaciones participantes, en las que está incluida también Renovación Popular, para el lunes”, señaló.

Yaya precisó que entre los temas pendientes se encuentran la definición de los turnos de participación de los candidatos y la conformación de las duplas que intervendrán en los debates.

Según Yaya, hasta el momento no han recibido una comunicación oficial del organismo electoral sobre este último pedido.

TE PUEDE INTERESAR

Candidatos y partidos deberán reportar gastos de campaña ante la ONPE hasta el viernes 11
JNE debatirá si alcaldes que postulan como regidores pueden volver a recibir credencial
JNE: ya se identificaron locales de votación en riesgo ante posibles lluvias por El Niño

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.