La empresa de transporte y entrega a domicilio Uber anunció una reducción del 23% en su área de recursos humanos , como parte de una reestructuración impulsada por la nueva presidenta de la división, Jill Hazelbaker.

La ejecutiva, quien asumió el cargo el mes pasado, indicó en una comunicación interna difundida por CNBC que el objetivo es construir una organización “más conectada, moderna y operativamente excelente”.

Hazelbaker sostuvo que algunos sectores de la compañía presentan estructuras complejas y fragmentadas, con funciones duplicadas, responsabilidades poco definidas y equipos alejados de las áreas de negocio y socios a los que brindan soporte.

Por su parte, el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, afirmó en un memorando que las modificaciones “son necesarias para maximizar la eficacia del equipo de recursos humanos y el enorme potencial que tenemos por delante”.

De acuerdo con un portavoz consultado por CNBC, la reducción equivale a “considerablemente menos” del 1% de los aproximadamente 34,000 trabajadores que integran la compañía.

La reducción del personal de recursos humanos representa menos del 1% de la fuerza laboral total de Uber, según la compañía. Foto: EFE.

IA gana protagonismo en la operación

Aunque Uber no detalló una razón específica para los despidos, CNBC señaló que la empresa viene ampliando el uso de herramientas de inteligencia artificial para diversas tareas internas y ha establecido esquemas de control de gasto para estas tecnologías.

Según el medio estadounidense, el nivel base de inversión en herramientas de IA dentro de la compañía asciende a US$ 1,500 mensuales.

Asimismo, el director de tecnología de Uber, Praveen Neppalli Naga, habría señalado recientemente que la empresa agotó en apenas cuatro meses el presupuesto destinado al uso de inteligencia artificial para todo el 2026, de acuerdo con reportes de CNBC y The Information.

Con información de EFE.