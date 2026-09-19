Dos convenios suscritos entre entidades del Gobierno y el Gobierno Regional de Tumbes reforzarán los servicios laborales en la región, con medidas que abarcan tanto la fiscalización de empresas como la capacitación y acceso al empleo para jóvenes.

Tumbes se convierte así en la segunda región donde se implementa este modelo de articulación, después de Lima Metropolitana, según informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El primer acuerdo incorpora la capacidad técnica y operativa de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) a las acciones que realiza el Gobierno Regional de Tumbes.

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Mientras que el segundo permitirá que el programa Jóvenes Productivos brinde capacitación, certificación de competencias, intermediación laboral y asistencia técnica para emprendimientos.

Con respecto al primer convenio, este le permitirá sumar capacidades técnicas de la SUNAFIL a las competencias que ejerce el Gobierno Regional de Tumbes, con el objetivo de reforzar las acciones de orientación y fiscalización para brindar una respuesta más oportuna a trabajadores y empleadores.

“Estamos llevando la capacidad del Estado a las regiones. La protección de los trabajadores no puede depender del lugar donde viven. Empezamos en Lima, hoy avanzamos en Tumbes y continuaremos en todo el país”, afirmó Juan Sheput, titular de la cartera de Trabajo.

De otro lado, el segundo convenio suscrito por el director ejecutivo del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, Marcos Deza, y el gobernador regional, permitirá acercar a los jóvenes de Tumbes servicios de capacitación laboral, certificación de competencias, intermediación para el empleo y asistencia técnica para el emprendimiento.

Esta medida priorizará a los jóvenes de extrema pobreza y vulnerabilidad sociolaboral, quienes recibirán acompañamiento para mejorar su empleabilidad y acreditar los conocimientos adquiridos.

“El empleo juvenil es una prioridad del Gobierno. Queremos que los jóvenes de Tumbes tengan oportunidades concretas para capacitarse”, señaló el ministro Juan Sheput.

Ambos convenios contemplan acciones en dos frentes: reforzar la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales y ampliar los servicios de capacitación, certificación, empleo y emprendimiento dirigidos a jóvenes de Tumbes, precisó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.