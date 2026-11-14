Para Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, una de las principales reglas para una familia que busca preservar su patrimonio en el largo plazo es diversificar. “Regla número uno: diversificar las inversiones por tipo de activo, geografía y riesgo”, señala.

El especialista plantea que una estructura patrimonial puede considerar al menos tres grandes grupos: el negocio familiar, los bienes inmobiliarios y las inversiones financieras. Como referencia general, menciona una distribución de un tercio para cada uno. En el primer grupo se encuentra el negocio; en el segundo, casas y terrenos, tanto en el Perú como en el exterior; y en el tercero, depósitos bancarios, bonos corporativos, acciones y otros instrumentos financieros.

La ventaja de los activos financieros, explica Castellanos, no necesariamente está en que generen una mayor rentabilidad, sino en que ofrecen liquidez frente a activos como una empresa o un inmueble. “No todos los activos deberían estar en Perú; es bueno tener algunos activos afuera, por si acaso”, sostiene.

La concentración también puede convertirse en un riesgo relevante. Ningún negocio ni país está libre de eventos traumáticos, como desastres naturales, cambios de gobierno o guerras. Por ello, mantener una parte importante del patrimonio concentrada en un solo sector económico o ubicación geográfica puede aumentar la exposición de la familia.

“Diversificar, o no poner todos los huevos en una misma canasta, es una de las pocas reglas absolutas que hay en finanzas”, afirma.

La falta de acuerdos sobre el futuro del patrimonio puede generar conflictos familiares y costos legales, tributarios y administrativos. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.

En ese contexto, la decisión sobre cuánto mantener en inversiones líquidas y cuánto destinar a activos de largo plazo dependerá de las características y necesidades de cada familia. Pero, más allá de la distribución, Castellanos plantea tres criterios para evaluar cualquier inversión: rentabilidad esperada, riesgo y liquidez.

El riesgo de administrar el patrimonio como si fuera una empresa

Para Carlos Arbesú, director de AEF Academy, uno de los errores más frecuentes es empezar a invertir sin contar previamente con un plan de gestión patrimonial ni con una estructura profesional para tomar decisiones.

El problema puede aparecer incluso en familias con amplia experiencia empresarial. Haber creado o administrado una compañía no significa necesariamente contar con las mismas herramientas para gestionar inversiones, inmuebles u otros activos familiares.

“Las familias pueden pensar que por ser o haber sido empresarios saben lo suficiente para invertir, y esto no es bueno”, advierte Arbesú. La lógica de inversión patrimonial, añade, es complementaria, pero tiene diferencias importantes frente a la gestión de un negocio.

El especialista considera que cualquier integrante de la familia que empiece a administrar un portafolio de activos que no estén vinculados directamente con el negocio debería contar con un plan elaborado con apoyo profesional y aprobado por un órgano colegiado, como una junta o directorio patrimonial.

La ausencia de una instancia de decisión también puede elevar el riesgo de tomar decisiones por razones subjetivas. Arbesú señala que uno de los mayores problemas aparece cuando las familias ingresan a negocios porque conocen a alguien que los invita o porque existe una motivación personal detrás de la inversión.

“Generalmente, la falta de una fórmula de gobierno colegiada para las decisiones de inversión lleva a peores resultados”, sostiene.

Por ello, la gestión patrimonial puede requerir estructuras específicas. En familias con activos relevantes, Arbesú plantea la posibilidad de contar con un Family Office, una infraestructura propia para administrar el patrimonio y que, a diferencia de la estructura gerencial de una empresa, requiere perfiles profesionales y formas de decisión distintas.

Sucesión: el patrimonio también puede dividir a la familia

El otro desafío no está necesariamente en la inversión, sino en cómo se toman las decisiones entre los miembros de la familia. Marita Alfaro, directora y consultora en empresas familiares de AEF, advierte que los conflictos suelen aparecer cuando no existe una visión compartida sobre el propósito y el futuro del patrimonio.

Las expectativas pueden ser diferentes. Mientras algunos integrantes pueden priorizar la conservación y crecimiento de la riqueza, otros pueden buscar liquidez, distribución de beneficios o incluso disfrutar de determinados activos familiares.

“Cada miembro puede tener expectativas, necesidades y prioridades diferentes, y todas pueden ser válidas”, explica Alfaro.

Por ello, considera necesario que la familia converse primero sobre qué quiere hacer con su patrimonio y qué espera de él para las siguientes generaciones. A partir de ello, se deben establecer reglas conocidas sobre criterios, responsabilidades y mecanismos de decisión .

“El crecimiento del patrimonio nunca debe estar por encima de los vínculos familiares”, señala. En su visión, la riqueza debe ser un instrumento para el bienestar y la continuidad de la familia, y no convertirse en una fuente de división.

El problema puede hacerse más complejo durante el relevo generacional. Alfaro identifica como una señal de alerta que la familia simplemente no hable sobre la sucesión. En algunos casos, los fundadores postergan la conversación porque consideran que “todavía no es el momento”.

También puede existir una brecha entre generaciones. Los fundadores suelen tener una posición más conservadora porque conocen el esfuerzo, los sacrificios y los riesgos que permitieron construir el patrimonio. La siguiente generación, en cambio, puede mostrar mayor disposición a explorar nuevas inversiones, diversificar o asumir riesgos.

Para Alfaro, ninguna de las posiciones debería imponerse sobre la otra. “Preservar no significa quedarse inmóvil; crecer no significa arriesgarlo todo”, afirma.

La preparación, por tanto, debe comenzar antes de que se produzca el relevo. Los hijos y demás integrantes de las siguientes generaciones deberían conocer cómo se administra el patrimonio, cuáles son sus gastos y cuál fue el esfuerzo que permitió construirlo.

No necesariamente todos tendrán que convertirse en especialistas financieros. Pero sí deben desarrollar responsabilidad y comprender el valor de los activos que recibirán. Para Alfaro, la preparación progresiva y la participación en las conversaciones familiares son parte de ese proceso.

¿Cuánto cuesta una mala gestión patrimonial?

No existe, según Arbesú, un estudio que permita determinar una cifra específica sobre cuánto puede perder una familia por no planificar adecuadamente una sucesión patrimonial. Sin embargo, sí existen experiencias en las que una transición generacional mal gestionada termina provocando conflictos familiares y, en algunos casos, la venta de la empresa o una crisis empresarial.

Por ello, el foco no debería estar únicamente en identificar quién será el sucesor, sino en construir sistemas que permitan que la transición funcione. Entre ellos menciona los directorios, protocolos familiares y consejos de familia.

Alfaro añade que los costos de una gestión desordenada pueden aparecer incluso antes de que exista una pérdida patrimonial evidente. Puede haber gastos legales, tributarios y administrativos que se podrían evitar con una adecuada planificación, además del tiempo y los recursos que los integrantes de la familia destinan a resolver desacuerdos.

Pero existe un costo menos visible. “El más importante y menos visible es el deterioro de las relaciones familiares”, sostiene.

En el plano financiero, Castellanos señala que la profesionalización también tiene un costo. Un asesor financiero puede cobrar entre 0.30% y 1% de los activos bajo administración, dependiendo del tamaño del mandato. Sin embargo, considera que la familia debería exigir algo más que la elaboración de un portafolio.

El asesor, explica, debería poder aportar también en eficiencia tributaria, preservación del capital dentro de la familia y aspectos relacionados con la herencia. “Hay que buscar un asesor que pueda ayudar con una visión de 360°”, plantea.

La gestión tampoco debería cambiar constantemente en función del desempeño de corto plazo. Castellanos recomienda monitorear las inversiones trimestralmente y realizar una revisión más profunda una vez al año, manteniendo una estrategia consistente.

“Las inversiones financieras son aburridas y necesitan tiempo”, resume. Su recomendación es pensar en horizontes de cinco a diez años, en lugar de evaluar permanentemente los resultados con una mirada de uno o dos años.