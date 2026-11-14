La diversificación entre negocios, inmuebles e inversiones financieras puede reducir la exposición de las familias a un solo tipo de riesgo. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.
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Giancarlos Torres
Giancarlos Torres

Gestionar el patrimonio de una familia empresaria no implica únicamente decidir dónde invertir el dinero. También supone establecer reglas para tomar decisiones, separar los activos personales de los empresariales, preparar a las siguientes generaciones y reducir los riesgos derivados de concentrar la riqueza en un solo negocio, sector o país.

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