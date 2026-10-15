El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/ 16.2 millones para financiar la implementación del Decreto de Urgencia 011-2026, que establece un subsidio económico temporal para los conductores de mototaxis en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Mediante Resolución Ministerial N° 469-2026-EF/41, publicada en el diario El Peruano, se autoriza una modificación presupuestaria por S/ 16′23,000 para ejecutar dicha transferencia al Banco de la Nación, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.

La norma indica que los recursos de la transferencia financiera no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son autorizados.

Mototaxis.

Apoyo de S/ 4 por galón

El apoyo económico será equivalente a S/ 4 por cada galón de gasolina o gasohol adquirido por el conductor y tendrá un tope máximo de S/ 100 mensuales por beneficiario, considerando que la medida tendrá una vigencia de tres meses.

El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que el beneficio está dirigido a conductores que, a la entrada en vigencia del decreto de urgencia, cuenten con: