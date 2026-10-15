Mototaxis. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Mediante , publicada en el diario El Peruano, se autoriza una modificación presupuestaria por S/ 16′23,000 para ejecutar dicha transferencia al Banco de la Nación, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.

La norma indica que los recursos de la transferencia financiera no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son autorizados.

Mototaxis.
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Apoyo de S/ 4 por galón

El apoyo económico será equivalente a S/ 4 por cada galón de gasolina o gasohol adquirido por el conductor y tendrá un tope máximo de S/ 100 mensuales por beneficiario, considerando que la medida tendrá una vigencia de tres meses.

  • Vehículo automotor menor de categoría L5 (mototaxi) identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje.
  • DNI vigente.
  • Licencia de conducir vigente Clase B, Categoría II-C.
  • SOAT vigente o, según corresponda, CAT vigente emitido por una Afocat.

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