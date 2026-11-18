La aerolínea estadounidense Delta Air Lines retomará sus vuelos directos entre Lima y Salt Lake City, en Estados Unidos, por segundo año consecutivo. La empresa programó una frecuencia diaria entre el 1 de diciembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, con lo que volverá a incorporar esta conexión a su oferta internacional durante la temporada de invierno del hemisferio norte.

La ruta fue inaugurada en diciembre de 2025 y operó inicialmente hasta enero de 2026. Su continuidad por una segunda temporada se produce luego de los resultados obtenidos en su primer periodo de funcionamiento. En mayo de este año, Delia Ortega, Regional Manager de Delta para Perú y Ecuador, comentó que el vuelo inaugural registró ocupación completa y que la conexión también permitió reforzar el negocio de carga y el traslado de exportaciones peruanas hacia el oeste de Estados Unidos.

La ejecutiva indicó entonces que la ruta permitió diversificar la presencia de Delta en el mercado peruano más allá de su conexión habitual con Atlanta. También destacó el papel de LATAM en la captación de pasajeros procedentes de ciudades del interior del país y de otros mercados sudamericanos.

Ruta que seguirá siendo estacional

Pese a los resultados de su primera temporada, Delta no amplió inicialmente el periodo de funcionamiento de Lima–Salt Lake City. En agosto de 2026, Alex Antilla, vicepresidente para América Latina y el Caribe de Delta Air Line, explicó a Gestión que se desistió de extender la operación debido a los costos asociados a la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) que pagan los pasajeros en conexión internacional en el aeropuerto Jorge Chávez.

La nueva programación, por tanto, mantiene el carácter temporal del servicio, que concentrará sus vuelos durante dos meses. La aerolínea no ha anunciado, por ahora, una extensión de la operación más allá del 31 de enero de 2027.

Desde el inicio de su alianza comercial, en octubre de 2022, Delta y LATAM han transportado conjuntamente 17.4 millones de pasajeros entre Norteamérica y Sudamérica, hasta julio de 2026. En Perú, su capacidad conjunta creció 25% en 2026 frente a 2023, según datos de las empresas. (Foto: Archivo)

La conexión entre Lima y Salt Lake City forma parte de la estrategia de expansión de la alianza comercial entre Delta y LATAM, que comenzó en octubre de 2022. Ambas compañías han integrado sus redes para ampliar las alternativas de viaje entre Norteamérica y Sudamérica.

En el caso peruano, la capacidad conjunta de ambas aerolíneas creció 25% en 2026 respecto de 2023, según cifras difundidas por Delta. La alianza también permite que pasajeros procedentes de otros destinos sudamericanos conecten en Lima con vuelos hacia Estados Unidos, mientras que la red de Delta facilita conexiones hacia distintos mercados norteamericanos.