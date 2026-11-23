La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó el Corredor Estratégico Centro Chancay–Callao–Pisco, una iniciativa que busca articular puertos, aeropuertos, carreteras e infraestructura productiva para consolidar una nueva plataforma logística, industrial y comercial que conecte la costa, sierra y selva central del país con los mercados de Asia-Pacífico y Sudamérica.

Para impulsar esta transformación, la agencia promueve una cartera de 29 proyectos público-privados y ocho adendas de contratos de concesión vigentes, que en conjunto representan inversiones por US$ 12,544 millones.

El anuncio se realizó durante el evento “Corredor Estratégico Centro Chancay–Callao–Pisco: una nueva plataforma logística, industrial y comercial para la integración del Perú con Asia-Pacífico y Sudamérica”, organizado por ProInversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con la participación de autoridades, inversionistas y representantes del sector privado.

Proyectos priorizados

La cartera del corredor Centro —conformado por las regiones Lima, Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali— comprende 27 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP), dos Proyectos en Activos y ocho adendas de concesiones vigentes, orientados a fortalecer la infraestructura de transporte, energía, saneamiento y recursos hídricos.

Destacan el Nuevo Terminal Portuario de Pucallpa, los corredores viales 1, 4, 5, 6 y 7, los aeropuertos de Huánuco y Jauja, proyectos de transmisión eléctrica e inversiones en agua potable y seguridad hídrica.

También se impulsa la Península Artificial – Puerta del Pacífico, por US$ 767 millones, y dos adendas por US$ 1,496 millones para ampliar el Muelle Sur y el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales del Callao.

Infraestructura que ya suma al corredor

Desde 2002, ProInversión ha adjudicado 123 proyectos e iniciativas por US$ 22 549 millones en los seis departamentos del centro del país, consolidando una infraestructura que ahora busca articular para potenciar su capacidad productiva.

El corredor integra seis nodos estratégicos: Chancay, Ancón, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Callao, Pisco y Pucallpa, conectando puertos, aeropuertos y carreteras con centros de producción y distribución.

En 2025, las exportaciones del Eje Centro alcanzaron US$ 20,492 millones, aproximadamente el triple de lo registrado en 2005, y representaron el 22% del total nacional.

Durante la sesión se destacó que el objetivo es aprovechar la infraestructura existente para atraer nuevas inversiones, dinamizar las economías regionales, generar oportunidades de empleo y facilitar que los productores, emprendedores y empresas peruanas accedan a mercados nacionales e internacionales. Foto: ProInversión.

Mediante Obras por Impuestos (OxI), desde 2009 se han adjudicado 409 intervenciones por S/ 4,048 millones en las regiones del centro, contribuyendo a mejorar infraestructura y servicios esenciales. Destacan la carretera Campo Verde–Nueva Requena, en Ucayali, por S/ 184.2 millones, y el proyecto de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en Yarinacocha, por S/ 84.9 millones.

Además, estas seis regiones cuentan con un Tope Máximo de Capacidad Anual de S/ 15,618 millones para impulsar nuevas intervenciones mediante OxI.

Participantes destacados

La jornada contó con la ponencia de Carolina Lenkey Ramos, directora general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multinodal; Sayuri Bayona Matsuda, viceministra de Comercio Exterior; Alberto Ego-Aguirre Yáñez, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima.

Durante la sesión se destacó que el objetivo es aprovechar la infraestructura existente para atraer nuevas inversiones, dinamizar las economías regionales, generar oportunidades de empleo y facilitar que los productores, emprendedores y empresas peruanas accedan a mercados nacionales e internacionales.

Participaron en el evento el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio Castro; el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini; la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona; el presidente de AFIN, Juan Pacheco; la gerenta general de ProInversión, Mirtha Rázuri; el director de Servicios al Inversionista de ProInversión, Edgar Patiño; y representantes del sector público y privado.

Asimismo, se contó con la presencia de representantes de la Cámara de Comercio de Lima, Lima Airport Partners, Cosco Shipping Ports Chancay Perú, Lima Expresa, Norvial y la concesionaria del Terminal Portuario General San Martín – Pisco, entre otros representantes del sector público y privado.