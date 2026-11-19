GTA VI, el videojuego más esperado del año, llega este jueves a las consolas de todo el mundo. Los fans en Reddit, TikTok y X ya están comparando aspectos del juego, desde los autos deportivos hasta los bienes raíces, con Miami, la ciudad real en la que se inspira.

También están descubriendo que llenar el tanque de gasolina en GTA VI a veces cuesta menos que hacerlo donde viven.

Según numerosas capturas de pantalla publicadas en internet, en Grand Theft Auto la gasolina regular cuesta US$ 4.29 por galón y el diésel, US$ 5.22.

“En la mayoría de los lugares donde estoy cuesta US$ 5.89, y eso es barato”, escribió un usuario de Reddit. “Estuve en San Diego hace poco y no encontré gasolina por menos de US$ 6.06. ¡No está nada mal!”.

Otro usuario del mismo hilo añadió: “Eso es más barato que aquí en Washington. El diésel cuesta más de US$ 7 en algunas gasolineras”.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, señaló el miércoles en X que el precio promedio de la gasolina en Florida es de US$ 3.51 por galón, por debajo de los US$ 4.29 del juego.

Según la AAA, el precio promedio de la gasolina en el condado de Miami-Dade es de US$ 3.63 por galón.

En EE.UU., el precio promedio de la gasolina es de US$ 3.74 por galón, según GasBuddy, frente a casi US$ 4.50 en septiembre. Sin embargo, sigue siendo cara en muchos lugares: en el 10% de las gasolineras con los precios más altos del país, el promedio es de US$ 5.25 por galón.

Los precios del diésel no han bajado tanto. En Florida, el combustible cuesta en promedio US$ 5.66 por galón, según De Haan, frente a los US$ 5.22 de GTA.

Sin embargo, la situación podría estar cambiando en las gasolineras. Los precios han caído con fuerza en las últimas semanas debido a la disminución de los ataques en el Golfo y al fin de la temporada alta de viajes de verano.

Los jugadores no tendrán que lidiar con las fluctuaciones del precio del combustible. En una entrevista con Bloomberg News, Rob Nelson, jefe de desarrollo de Rockstar Games, dijo que incorporar esos cambios podría llevar el realismo demasiado lejos.

“Me lo han preguntado. No sé si habíamos pensado en hacerlo”, dijo. “Eso podría ser ir demasiado lejos”.

Ese nivel de realismo preocupa a algunos jugadores.

“Ya tengo que lidiar con las responsabilidades y los problemas de la vida adulta. ¿Por qué querría hacer lo mismo en un juego?”, escribió un usuario de TikTok al comentar un video sobre la necesidad de detenerse a cargar gasolina en GTA.