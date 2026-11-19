A pocas horas del estreno mundial de Grand Theft Auto VI (GTA 6), el último videojuego de Rockstar Games ya superó los US$ 1,500 millones en ingresos por reservas.

Según CNN, este monto supera en casi el doble a Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward), publicado en 2022.

De acuerdo con Forbes, se espera que el nuevo juego de la saga GTA genere más de US$ 3,000 millones para Rockstar, el estudio creador, y su empresa matriz, Take-Two.

Después de 13 años de espera y reiteradas postergaciones para su estreno, GTA VI apunta a convertirse en el título más anhelado por la comunidad gamer de PlayStation 5 y XBOX Series X/S.

Otro de los puntos a favor de GTA VI es la expectativa por su mundo online, el cual, si bien no estará disponible después del lanzamiento de este 19 de noviembre, se ha convertido en una piedra angular del éxito financiero de Rockstar Games.

GTA 6 incorpora un sistema de combustible que obliga a los jugadores a controlar el tanque de sus vehículos, mientras que su extensa campaña puede superar las 100 horas, dependiendo del estilo de juego. (Fuente: Rockstar Games)

Vale añadir que GTA VI estará ambientada en Leonida —una ficticia versión de Florida—, en donde los jugadores podrán dar rienda suelta a sus instintos en una sociedad propia de un videojuego que se caracteriza por la adrenalina, lujos y una vida marcada por actividades ilegales.

El interés por el mundo online de GTA VI la convierte en una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, al nivel de clásicos como Tetris, Pokémon y Call of Duty.

El dato:

- A poco del estreno mundial de GTA VI, se reporta la caída del servidor online de PlayStation.

Con información de CNN y Forbes.