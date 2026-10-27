A escala global, la industria de videojuegos moverá más de US$ 308,000 millones en 2030, según PwC. (Foto: magnific.com).
A escala global, la industria de videojuegos moverá más de US$ 308,000 millones en 2030, según PwC. (Foto: magnific.com).
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Redacción Gestión
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El mantendrá su expansión en la presente década, aunque no todos sus segmentos avanzarán al mismo ritmo. Así lo anticipa el , la red de firmas de auditoría, impuestos y consultoría, que proyecta un negocio cada vez más digital y móvil, en el cual el formato físico pierde terreno. ¿Qué segmentos ganarán peso y cuáles se contraerán?

Según el reporte, los ingresos del sector en el país pasarán de US$ 323 millones en 2026 a US$ 382 millones en 2030, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 4.3% entre 2025 y 2030.

El principal motor será el , vinculado con el uso de dispositivos móviles. Este segmento elevará sus ingresos de US$ 156.9 millones en 2026 a US$ 211.3 millones en 2030, con una tasa anual compuesta de 7.1%, y hacia el final de la década concentrará más de la mitad de los ingresos del mercado.

Dentro de esa categoría, los basados en aplicaciones explicarán el mayor volumen: pasarán de US$ 124.7 millones a US$ 165.5 millones en el mismo periodo. A esa fuente de ingresos, se suma la publicidad dentro de los juegos, que subirá de US$ 30.2 millones a US$ 43.8 millones, un avance que PwC atribuye al mayor alcance de las plataformas móviles entre los usuarios peruanos.

Los ingresos del sector de gaming en el Perú pasarán de US$ 323 millones en 2026 a US$ 382 millones en 2030.
Los ingresos del sector de gaming en el Perú pasarán de US$ 323 millones en 2026 a US$ 382 millones en 2030.

PC crece de la mano de la venta digital

Por su parte, el segmento de también mostrará una evolución positiva. Sus ingresos crecerán de US$ 121.5 millones en 2026 a US$ 132.7 millones en 2030, impulsados principalmente por la distribución digital.

Las ventas digitales de juegos para PC aumentarán de US$ 85.1 millones a US$ 94 millones en ese lapso, mientras que los ingresos por microtransacciones online pasarán de US$ 36.2 millones a US$ 38.6 millones.

Consolas, en retroceso

En contraste, el negocio de consolas seguirá contrayéndose. Sus ingresos totales caerán de US$ 44.8 millones en 2026 a US$ 37.9 millones en 2030, lo que supone una tasa anual compuesta negativa de 4.2%.

La caída más pronunciada se dará en las ventas físicas de , que bajarán de US$ 7.4 millones a US$ 5.6 millones. Los ingresos por microtransacciones online de este segmento también retrocederán, de US$ 24.1 millones a US$ 19.6 millones.

Para PwC, el dinamismo del sector hacia 2030 descansará principalmente en las aplicaciones móviles, la publicidad dentro de los juegos y la distribución a través de plataformas online, mientras los formatos físicos siguen perdiendo relevancia.

EL DATO.

  • Global. A escala global, la industria de videojuegos moverá más de US$ 308,000 millones en 2030, según PwC. China continental encabezará el mercado con ingresos cercanos a US$ 95,000 millones, seguida por Estados Unidos (US$ 84,000 millones) y Japón (US$ 19,000 millones). Corea del Sur y Reino Unido completan el top cinco.

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