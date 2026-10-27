El mercado peruano de videojuegos mantendrá su expansión en la presente década, aunque no todos sus segmentos avanzarán al mismo ritmo. Así lo anticipa el informe Global Entertainment & Media Outlook 2025-2030 de PwC, la red de firmas de auditoría, impuestos y consultoría, que proyecta un negocio cada vez más digital y móvil, en el cual el formato físico pierde terreno. ¿Qué segmentos ganarán peso y cuáles se contraerán?

Según el reporte, los ingresos del sector en el país pasarán de US$ 323 millones en 2026 a US$ 382 millones en 2030, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 4.3% entre 2025 y 2030.

El principal motor será el gaming social y casual, vinculado con el uso de dispositivos móviles. Este segmento elevará sus ingresos de US$ 156.9 millones en 2026 a US$ 211.3 millones en 2030, con una tasa anual compuesta de 7.1%, y hacia el final de la década concentrará más de la mitad de los ingresos del mercado.

Dentro de esa categoría, los juegos móviles basados en aplicaciones explicarán el mayor volumen: pasarán de US$ 124.7 millones a US$ 165.5 millones en el mismo periodo. A esa fuente de ingresos, se suma la publicidad dentro de los juegos, que subirá de US$ 30.2 millones a US$ 43.8 millones, un avance que PwC atribuye al mayor alcance de las plataformas móviles entre los usuarios peruanos.

Los ingresos del sector de gaming en el Perú pasarán de US$ 323 millones en 2026 a US$ 382 millones en 2030.

PC crece de la mano de la venta digital

Por su parte, el segmento de videojuegos para PC también mostrará una evolución positiva. Sus ingresos crecerán de US$ 121.5 millones en 2026 a US$ 132.7 millones en 2030, impulsados principalmente por la distribución digital.

Las ventas digitales de juegos para PC aumentarán de US$ 85.1 millones a US$ 94 millones en ese lapso, mientras que los ingresos por microtransacciones online pasarán de US$ 36.2 millones a US$ 38.6 millones.

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Consolas, en retroceso

En contraste, el negocio de consolas seguirá contrayéndose. Sus ingresos totales caerán de US$ 44.8 millones en 2026 a US$ 37.9 millones en 2030, lo que supone una tasa anual compuesta negativa de 4.2%.

La caída más pronunciada se dará en las ventas físicas de videojuegos para consola, que bajarán de US$ 7.4 millones a US$ 5.6 millones. Los ingresos por microtransacciones online de este segmento también retrocederán, de US$ 24.1 millones a US$ 19.6 millones.

Para PwC, el dinamismo del sector hacia 2030 descansará principalmente en las aplicaciones móviles, la publicidad dentro de los juegos y la distribución a través de plataformas online, mientras los formatos físicos siguen perdiendo relevancia.

EL DATO.