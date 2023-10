La industria del videojuego peruana se encuentra en constante crecimiento y ha mostrado un gran potencial en los últimos años. Se estima que el mercado gaming en Perú ha triplicado su tamaño desde el 2016.

En el 2022 el 16% de peruanos declaró que juega videojuegos, en comparación con solo el 9% en 2021, manifestó a gestión.pe David Alonso Santiváñez Antunez, docente y presidente de la Comisión de Videojuegos y Deportes Electrónicos de la Universidad de Lima.

Añadió que se espera que la industria del videojuego en el Perú crezca a una tasa anual promedio del 20%, generando US$ 147 millones el año 2023. “Según Statista, el mercado de videojuegos en Perú se proyecta que crezca un 8.19% entre 2023 y 2027, alcanzando un volumen de mercado de US$ 474.50 millones en 2027″, anotó.

El ranking de los jugadores

Respecto a la posición en el ranking de jugadores, Santiváñez Antunez comentó que el Perú se ubica en el puesto 49 a nivel mundial en cuanto al número de jugadores de consola, teléfono celular y computadora, con aproximadamente 8 millones de jugadores, según Gaming & Media.

En cuanto a inversión en juegos móviles, manifestó que se estima que los juegos de aplicaciones para teléfonos celulares generarán US$ 117 millones en ingresos para el año 2023 en Perú, con un crecimiento del 26.53%.

En cuanto a desarrollo creativo de videojuegos, la industria del videojuego en Perú ha superado sus niveles de producción, teniendo actualmente 50 estudios en funcionamiento (IGDA Perú, 2023), y continúa en un enfoque de desarrollo creativo y cultural.

Perú y América Latina

En comparación con otros países de América Latina y a nivel mundial - en donde ocupamos el puesto 52 según la empresa Newzoo, líder en data en la industria gamer - la industria del videojuego peruana se encuentra en una posición favorable, con un crecimiento proyectado significativo y un enfoque en la creatividad y la innovación, señaló el docente y presidente de la Comisión de Videojuegos y Deportes Electrónicos de la Universidad de Lima.

Sin embargo, subrayó que aún hay espacio para seguir desarrollando el mercado y aprovechar al máximo su potencial.

En Perú, la configuración básica de un equipo gamer oscila entre S/ 1,200 y S/ 1,500. (Foto: GEC).

¿Cuánto invierte un gamer promedio?

En Perú, la configuración básica de un equipo gamer oscila entre S/ 1,200 y S/ 1,500 (aproximadamente US$300 a US$375).

Mientras tanto, una configuración intermedia va de S/ 3,000 a S/ 4,000 (aproximadamente US$750 a US$ 1,000).

En el caso de gamers pro (jugadores enfocados más al competitivo de viodejuegos) puede costar entre S/ 5,000 y S/ 11,000 (aproximadamente US$ 1,250 a US$ 2,750).

Producción de videojuegos

David Alonso Santiváñez manifestó que la industria de desarrollo de videojuegos en el país ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con varios juegos peruanos destacados que han recibido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Destacó el trabajo de Bamtang Games, quienes han producido juegos como Saban’s Mighty Morphin Power Rangers, Mega Battle y Avatar: The Last Airbender, Quest for Balance, para la empresa Saban y Nickelodeon, respectivamente.

Citó otros ejemplos de videojuegos peruanos:

Tunche: Desarrollado por la empresa peruana de videojuegos LEAP Game Studios, este juego destaca por su enfoque en la cultura y la mitología peruana.

Ai Apaec: Inspirado en la cultura Mochica, este juego también ha recibido reconocimiento por su enfoque en la herencia cultural peruana.

Reborn App: Un videojuego creado por jóvenes peruanos con el objetivo de enseñar sobre la conservación ambiental en colegios.

Rhythm Doctor: Un videojuego de ritmo en pixel art con mucho éxito en Asia, contando con más de 50,000 descargas solo en Steam y 30,000 personas en su servidor de Discord.

El docente y presidente de la Comisión de Videojuegos y Deportes Electrónicos de la Universidad de Lima se refirió también al Game Jam Plus. Se trata de un evento anual considerado “el campeonato mundial de desarrollo de videojuegos” y se realizará del 20 al 22 de octubre de manera presencial en dicha casa de estudios.

En este evento, participan competidores de 34 países a nivel global. Son cinco sedes que compiten en simultáneo en el desarrollo de un producto en 48 horas basado en un tema secreto que se revela únicamente el día de la competencia.

Los clasificados en esta primera ronda pasan a una siguiente, en la que reciben capacitaciones durante ocho meses para mejorar su juego en diferentes aspectos, de la mano de expertos de la industria. Los mejores llegarán a la gran final de Brasil.

David Alonso Santiváñez Antunez, docente y presidente de la Comisión de Videojuegos y Deportes Electrónicos de la Universidad de Lima. foto: Difusión