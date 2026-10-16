Si ya viste “Street Fighter” en el cine o piensas hacerlo pronto, quizá tengas la duda habitual al terminar una superproducción: ¿conviene esperar mientras aparecen los créditos o es momento de salir de la sala con tu canchita? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te contamos si la nueva adaptación del videojuego de Capcom reserva alguna sorpresa para el público.

Vale precisar que la propuesta mezcla acción, humor y una estética muy noventera, con un elenco numeroso de actores y estrellas de la lucha libre profesional.

Por otro lado, Kitao Sakurai la dirige, Legendary Pictures la produce y Paramount Pictures la distribuye.

Además, la historia se ambienta en 1993 y se centra en Ryu (Andrew Koji) y Ken (Noah Centineo), dos luchadores distanciados, quienes vuelven al combate cuando Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el siguiente World Warrior Tournament.

Sin embargo, detrás del torneo se esconde una conspiración que los obliga a enfrentarse entre ellos y a sus propios fantasmas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Street Fighter”:

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE “STREET FIGHTER”?

La película tiene una escena adicional que aparece a mitad de los créditos y, tras ese breve contenido extra, no hay nada más al final.

Cabe resaltar que esta escena aparece justo cuando termina el primer bloque de créditos. Es decir, antes de que continúe el típico listado completo del equipo técnico.

En ese sentido, puedes quedarte hasta que concluya ese primer tramo y salir tranquilo después.

¿DEBERÍAS QUEDARTE A VER LA ESCENA ADICIONAL DE “STREET FIGHTER”?

Sí, sobre todo si eres fan de los videojuegos. Y es que la escena adicional de “Street Fighter” sugiere una posible secuela, al presentar al grupo que se podría convertir en el nuevo frente de amenaza en una próxima entrega.

Importante: durante la película, se ven pequeños clips animados que explican los orígenes de varios personajes. Y esa estética animada vuelve a aparecer en la secuencia extra.

¿Quieres el spoiler sobre el contenido de la escena? Pues, resulta que esta muestra a M. Bison, Cammy y Vega acercándose a Sagat con la clara intención de reclutar al gigante del Muay Thai para las filas de Shadaloo, con miras a un próximo torneo.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “STREET FIGHTER”?

Debajo de estas líneas, conoce al elenco principal de “Street Fighter”:

Andrew Koji como Ryu

como Ryu Noah Centineo como Ken Masters

como Ken Masters Callina Liang como Chun-Li

como Chun-Li David Dastmalchian como M. Bison

como M. Bison Jason Momoa como Blanka

como Blanka Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog

como Balrog Cody Rhodes como Guile

como Guile Roman Reigns (Joe Anoa’i) como Akuma

como Akuma Andrew Schulz como Dan Hibiki

como Dan Hibiki Vidyut Jammwal como Dhalsim

como Dhalsim Eric André como Don Sauvage

como Don Sauvage Mel Jarnson como Cammy

como Cammy Orville Peck como Vega

como Vega Olivier Richters como Zangief

como Zangief Hirooki Goto como E. Honda

La película "Street Fighter" está dirigida por Kitao Sakurai y cuenta con un elenco encabezado por Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo en el papel de Ken y Callina Liang encarnando a Chun-Li (Foto: Legendary Pictures / Capcom / Paramount Pictures)