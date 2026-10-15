“Street Fighter” ocupa un lugar especial entre los videojuegos de lucha que marcaron a varias generaciones. Ahora, la franquicia vuelve al cine con una película live-action que reúne a Ryu, Ken Masters y Chun-Li en un torneo atravesado por enfrentamientos, rivalidades y secretos. Así, en esta nota de Gestión Mix, conoce los detalles de la historia y su llegada a las salas.

Vale precisar que esta cinta es el primer estreno del acuerdo de tres años entre Legendary Pictures y Paramount Pictures. Además, Capcom, creadora del juego, participa como socia del proyecto.

El director Kitao Sakurai, por su parte, viene de la comedia, con títulos como “The Eric André Show” y “Bad Trip”.

De esta manera, su propuesta combina acción, humor y estética noventera, ideal tanto para los fans del material original como para quienes llegan sin conocer el videojuego.

LA TRAMA DE “STREET FIGHTER”

“Street Fighter” está ambientada en una versión intensificada y ligeramente alternativa de 1993, pensada para recrear cómo se recuerda esa época.

Aquí, los distanciados Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo) vuelven al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros.

Cabe resaltar que ambos crecieron entrenando bajo la tutela del maestro Gouken (Don Lee)... hasta que una tragedia los separó.

Y mientras Ryu se apartó del mundo para buscar una vida en paz, Ken pasó a ser una atracción de peleas de exhibición.

Sea como sea, detrás de ese choque de puños se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre ellos y a encarar los demonios de su pasado.

Importante: la cinta incluye secuencias de animación 2D, las cuales sirven para los flashbacks y ya han causado sensación entre los críticos.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “STREET FIGHTER”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “STREET FIGHTER”?

El lanzamiento de “Street Fighter” en los cines respeta la siguiente programación a nivel internacional:

Estreno en Perú y Latinoamérica : jueves 15 de octubre del 2026

y : jueves 15 de octubre del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 16 de octubre del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la película en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “STREET FIGHTER”?

El elenco de “Street Fighter” reúne intérpretes del cine, la televisión, la comedia, la lucha libre y las artes marciales. Estos son los principales:

Andrew Koji como Ryu

como Ryu Noah Centineo como Ken Masters

como Ken Masters Callina Liang como Chun-Li

como Chun-Li Joe “Roman Reigns” Anoa’i como Akuma

como Akuma David Dastmalchian como M. Bison

como M. Bison Cody Rhodes como Guile

como Guile Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog

como Balrog Jason Momoa como Blanka

como Blanka Orville Peck como Vega

como Vega Olivier Richters como Zangief

como Zangief Vidyut Jammwal como Dhalsim

como Dhalsim Eric André como Don Sauvage

como Don Sauvage Andrew Schulz como Dan Hibiki

como Dan Hibiki Hirooki Goto como E. Honda

como E. Honda Rayna Vallandingham como Juli

como Juli Alexander Volkanovski como Joe

como Joe Don Lee como Gouken

como Gouken Mel Jamson como Cammy

Ryu cargando su icónico Hadouken en una secuencia de animación tradicional 2D de la película live-action "Street Fighter" (Foto: Legendary Pictures / Capcom / Paramount Pictures)